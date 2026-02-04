    Obed Vargas

    Obed Vargas y su fichaje con Atlético de Madrid: "Un sueño hecho realidad"

    El mexicano se identifica con los valores del club colchonero y se dijo feliz de compartir con Antoine Griezmann.

    Por:Kevin R. Yu
    El mexicano Obed Vargas reaccionó a su fichaje con el Atlético de Madrid, club con el que se identifica y del que es aficionado desde que era niño.

    “Es un sueño hecho realidad, el club sabe el amor que yo le tengo, solo me imagino cosas increíbles, un sueño la verdad”, declaró el mediocampista de 20 años en entrevista con el club colchonero.

    Obed Vargas, nacido en Alaska, pero de padres mexicanos, dijo que su historia para llegar a ser futbolista profesional no fue fácil. El exjugador de Seattle Sounders cree que su ejemplo de resiliencia se asemeja a los valores del Atlético de Madrid.

    “Creo que durante mi carrera he tenido varios obstáculos para llegar al profesionalismo, a donde estoy hoy, me identifico con el Atlético, coraje y corazón, nunca dejar de creer, nunca dejar de luchar, creo que ha sido lo que me ha llevado a donde estoy. Desde niño me hice aficionado”, señaló.

    Obed Vargas no solo jugará en el equipo de sus sueños, también lo hará junto a su ídolo, el francés Antoine Griezmann, quien es leyenda de los Colchoneros.

    “No creo que él sepa lo que significa para mí, ha sido una persona que me ha inspirado mucho, por lo que significa para el Atlético y lo que ha hecho acá, otro sueño también compartir con él y aprender mucho de él”.

    Obed Vargas ya fue presentado con el Atlético de Madrid donde se reveló que usará el dorsal 21 de cara al Mundial 2026 que sueña jugar con la Selección Mexicana.

