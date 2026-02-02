    Atlético de Madrid

    Oficial: Obed Vargas cumple su sueño y firma con Atlético de Madrid

    El futbolista mexicano jugará con los Colchoneros tras brillar en la MLS con Seattle Sounders.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video Obed Vargas firma con el Atlético de Madrid y así será su contrato

    El Atlético de Madrid hizo oficial el fichaje del mexicano Obed Vargas, quien llega procedente del Seattle Sounders y firmó con los Colchoneros por cuatro años y medio, hasta el 30 de junio del 2030.

    A través de sus redes sociales, el Atleti le dio la bienvenida al mediocampista mexicano de 20 años después de presentar y superar sus pruebas físicas y médicas.

    PUBLICIDAD

    Obed Vargas cumplió su sueño de fichar con el Atlético de Madrid de Diego ‘Cholo’ Simeone, club al que sigue desde que era niño y al que enfrentó en el Mundial de Clubes 2025 con Seattle Sounders.

    El mexicano también cumplirá su sueño de jugar a lado de su ídolo, el francés Antoine Griezmann, a quien conoció e intercambió playera tras enfrentarlo el año pasado.

    Más sobre La Liga

    Obed Vargas jugará a lado de su ídolo en el Atlético de Madrid
    1 mins

    Obed Vargas jugará a lado de su ídolo en el Atlético de Madrid

    La Liga
    Álvaro Fidalgo manda mensaje tras ser nuevo jugador del Betis
    1 mins

    Álvaro Fidalgo manda mensaje tras ser nuevo jugador del Betis

    La Liga
    Obed Vargas al Atlético de Madrid: Esta es su competencia en los Colchoneros
    2 mins

    Obed Vargas al Atlético de Madrid: Esta es su competencia en los Colchoneros

    La Liga
    Fidalgo destaca al Betis y se dice ilusionado tras su salida al América
    1 mins

    Fidalgo destaca al Betis y se dice ilusionado tras su salida al América

    La Liga
    Real Madrid es abucheado pero vence en el último suspiro al Rayo Vallecano
    2 mins

    Real Madrid es abucheado pero vence en el último suspiro al Rayo Vallecano

    La Liga
    El Camp Nou se inunda en pleno partido y las redes explotan
    1:15

    El Camp Nou se inunda en pleno partido y las redes explotan

    La Liga
    ¡Glorioso Lamine Yamal! El golazo al estilo de Hugo Sánchez
    1:17

    ¡Glorioso Lamine Yamal! El golazo al estilo de Hugo Sánchez

    La Liga
    Brutal golazo de Lamine Yamal a lo Hugo Sánchez
    2:21

    Brutal golazo de Lamine Yamal a lo Hugo Sánchez

    La Liga
    Kylian Mbappé supera a Ronaldo con impresionante récord goleador
    1 mins

    Kylian Mbappé supera a Ronaldo con impresionante récord goleador

    La Liga
    Guido Rodríguez está muy cerca de dejar la Premier League y jugar en LaLiga
    1 mins

    Guido Rodríguez está muy cerca de dejar la Premier League y jugar en LaLiga

    La Liga

    Obed Vargas, nacido el 5 de agosto de 2005 en Anchorage, Alaska, pero de padres mexicanos, se formó en las categorías inferiores del Sounders y el Tacoma Defiance.

    Su debut en la MLS fue el 22 de julio del 2021 con 15 años y 351 días, lo que lo convirtió en el tercer jugador más joven de la liga en debutar.

    Obed Vargas se va del Seattle Sounders tras disputar 158 partidos oficiales con saldo de ocho goles y 11 asistencias. El mexicano levantó dos títulos en casi cinco años, la Concacaf Champions League de 2022 y la Leagues Cup de 2025.

    ¿Obed Vargas jugará de inmediato con Atlético de Madrid?

    Aún se desconoce el plan inmediato del Atlético de Madrid con Obed Vargas. Según reportes, el club español estaba analizando si prestar al futbolista a otro equipo europeo o mantenerlo en el plantel para el resto de la temporada.

    Si Obed Vargas se queda en los Colchoneros su competencia directa serán los españoles Koke y Pablo Barrios, además del estadounidense Johnny Cardoso.

    Vargas se unirá a la lista de mexicanos que han militado en el Atlético de Madrid como Hugo Sánchez, Luis García, Raúl Jiménez, Héctor Herrera, Kenti Robles y Javier Aguirre, a quien buscará convencer para ganarse un lugar en la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

    Video El día que Obed Vargas declaró su amor por el Atlético y Griezmann
    Relacionados:
    Atlético de MadridObed VargasMexicanos en el ExteriorSeattle Sounders FC

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tormento
    Tráiler: Mochaorejas
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX