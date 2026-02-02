Atlético de Madrid Oficial: Obed Vargas cumple su sueño y firma con Atlético de Madrid El futbolista mexicano jugará con los Colchoneros tras brillar en la MLS con Seattle Sounders.

Video Obed Vargas firma con el Atlético de Madrid y así será su contrato

El Atlético de Madrid hizo oficial el fichaje del mexicano Obed Vargas, quien llega procedente del Seattle Sounders y firmó con los Colchoneros por cuatro años y medio, hasta el 30 de junio del 2030.

A través de sus redes sociales, el Atleti le dio la bienvenida al mediocampista mexicano de 20 años después de presentar y superar sus pruebas físicas y médicas.

Obed Vargas cumplió su sueño de fichar con el Atlético de Madrid de Diego ‘Cholo’ Simeone, club al que sigue desde que era niño y al que enfrentó en el Mundial de Clubes 2025 con Seattle Sounders.

El mexicano también cumplirá su sueño de jugar a lado de su ídolo, el francés Antoine Griezmann, a quien conoció e intercambió playera tras enfrentarlo el año pasado.

🚨 Alerta de spoiler ‼️ pic.twitter.com/cjcpKldeoJ — Atlético de Madrid (@Atleti) February 2, 2026

Obed Vargas, nacido el 5 de agosto de 2005 en Anchorage, Alaska, pero de padres mexicanos, se formó en las categorías inferiores del Sounders y el Tacoma Defiance.

Su debut en la MLS fue el 22 de julio del 2021 con 15 años y 351 días, lo que lo convirtió en el tercer jugador más joven de la liga en debutar.

Obed Vargas se va del Seattle Sounders tras disputar 158 partidos oficiales con saldo de ocho goles y 11 asistencias. El mexicano levantó dos títulos en casi cinco años, la Concacaf Champions League de 2022 y la Leagues Cup de 2025.

¿Obed Vargas jugará de inmediato con Atlético de Madrid?

Aún se desconoce el plan inmediato del Atlético de Madrid con Obed Vargas. Según reportes, el club español estaba analizando si prestar al futbolista a otro equipo europeo o mantenerlo en el plantel para el resto de la temporada.

Si Obed Vargas se queda en los Colchoneros su competencia directa serán los españoles Koke y Pablo Barrios, además del estadounidense Johnny Cardoso.

Vargas se unirá a la lista de mexicanos que han militado en el Atlético de Madrid como Hugo Sánchez, Luis García, Raúl Jiménez, Héctor Herrera, Kenti Robles y Javier Aguirre, a quien buscará convencer para ganarse un lugar en la Selección Mexicana para el Mundial 2026.