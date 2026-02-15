Mallorca vs. Betis EN VIVO, Fidalgo es titular: Sigue el partido de LaLiga
El mexicano vuelve a ser titular en busca de que el Betis se mantenga en zona de puestos europeos.
Video ¡Orgulloso de sus nuevas raíces! Fidalgo presenta jersey inspirado en México
Con Álvaro Fidalgo de titular, el Betis visita al Mallorca en la Jornada 24 de LaLiga este domingo 15 de febrero en el Estadio de Son Moix.
El club bético de Manuel Pellegrini llega motivado al compromiso después de vencer 0-1 al Atlético de Madrid la fecha pasada.
El Betis marcha en el quinto lugar de LaLiga con 38 puntos, puesto que da boleto a la Europa League la próxima temporada.
Desde su regreso a España, Álvaro Fidalgo ha jugado dos partidos con Betis, uno entrando de cambio al medio tiempo y el otro siendo titular y disputando 87 minutos.
Alineación del Betis vs. Mallorca
- Álvaro Valles
- Aitor Ruibal
- Natan
- Diego Llorente
- Ricardo Rodríguez
- Marc Roca
- Álvaro Fidalgo
- Antony
- Ezzalzouli
- Pablo Fornals
- Bakambu
1' Inicia el Mallorca vs. Betis
Con Fidalgo de titular, el árbitro pita el comienzo del partido en el Estadio de Son Moix.
16' Tarjeta amarilla para el Betis
Diego Llorente fue amonestado.
18' ¡Gol del Betis!
Abde Ezzalzouli abrió el marcador ante Mallorca.
20' Tarjeta amarilla para el Mallorca
Samú Costa es amonestado.
