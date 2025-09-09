Edson Álvarez y Fenerbahce, ya tienen nuevo director técnico. Así lo anunció este martes el club turco a través de sus redes sociales. El elegido es el italo-alemán, Domenico Tedesco.

"Domenico Tedesco ha sido nombrado director técnico del equipo profesional A de futbol de nuestro club", se lee en la cuenta de X del conjunto y añade " el entrenador, con el que se ha llegado a un acuerdo para firmar un contrato de dos años, estará asistido por Gökhan Gönül, uno de los antigüos capitanes que vistió nuestra camiseta a rayas durante muchos años".

Domenico tiene 39 años de edad y pese a su juventud, su experiencia en el banquillo es basta. Se ha desempeñado principalmente en el futbol alemán. Su primera experiencia la vivió en el 2017 al frente del FC Erzgebirge Aue, le siguió el FC Schalke 04.

El FC Spartak de Moscú, de Rusia, luego el RB Leipzig y estuvo al mando de la selección de Bélgica entre febrero del 2023 y enero del 2025 con la que clasificó a la Eurocopa 2024 y alcanzó los Octavos de Final.

Con el Lepizig ganó la Copa de Alemania en el 2022.

Hay que recordar que el Fernerbahce destituyó a José Mourinho como director técnico el pasado 29 de agosto, luego de la eliminación del club en la ronda de Play-offs de la Champions League ante el Benfica.

Y el defensa mexicano, Edson Álvarez llegó al equipo solo unos días antes, el 22 de agosto, proveniente del West Ham de Inglaterra y no alcanzó a debutar al mando del técnico portugués.

Lo que sí hizo, el pasado 31 de agosto en el marco de la tercera jornada de la Superliga de Turquía en la victoria del conjunto de Estambul 3-1 sobre el Gençlerbirliği.

De cualquier manera, el futuro como titular o no de Edson aún es incierto. Además, Edson salió lesionado con la Selección Mexicana en el partido de preparación ante Japón del pasado seis de agosto.