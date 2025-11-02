El seleccionado mexicano Orbelín Pineda anotó de último minuto el gol del triunfo del AEK Atenas sobre Panetolikos para subir puestos en la Super Liga de Grecia.

Pineda arrancó el partido como titular y disputó los 95 minutos sobre la cancha con una actuación discreta antes de su anotación a los 92 minutos en la OPAP Arena, casa del club de la capital griega.

El AEK Atenas batalló en prácticamente todo el partido para poder generar jugadas de peligro por la postura del Panetolikos, el cual se mantuvo a la defensiva todo el tiempo y entorpeció el flujo de juego.

El gol del gane cortesía de Orbelín Pineda le dio tres puntos al AEK que lo tienen ahora en la tercera posición general de la Super Liga de Grecia con 19 puntos, donde lidera el PAOK seguido de Olympiacos.

La anotación de Orbelín le viene bien al seleccionado mexicano de cara a la fecha FIFA de noviembre en la que México enfrentará a Uruguay y Paraguay como preparación para despedir el año rumbo al Mundial 2026.