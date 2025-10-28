    Julián Quiñones

    Doblete de golazos de Julián Quiñones y Al-Qadisiya califica a Cuartos de Final

    El delantero mexicano lideró la victoria ante Al-Hazm en la Copa del Rey de Campeones.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¡On fire! Así fue el doblete de golazos de Julián Quiñones en Al-Qadisiya

    Julián Quiñones sigue encendido en Al-Qadisiya y este martes anotó dos golazos para que su equipo venciera 3-1 a Al-Hazm y clasificara a los Octavos de Final de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita.

    El Al-Qadisiya de Míchel comenzó perdiendo el partido, pero Mateo Retegui lo empató al minuto 21 para irse al medio tiempo con un 1-1 en el marcador.

    En el segundo tiempo apareció la figura de Julián Quiñones para remontar el juego y sellar la victoria. Al minuto 54, el delantero mexicano hizo una pared con Retegui para sacar un disparo potente, raso y colocado al segundo poste para el 2-1.

    Nueve minutos después, al 63’, Quiñones aprovechó un penal para humillar al portero del Al-Hazm con un espectacular cobro a lo Panenka para el 3-1 definitivo.

    Míchel sacó del campo a Quiñones al minuto 69 para darle descanso pensando en el duelo de este sábado 1 de noviembre contra Al-Taawon.

    De esta manera, el Al-Qadisiya superó los Cuartos de Final y espera rival en la siguiente ronda, mientras que Julián Quiñones vuelve a levantar la mano en la Selección Mexicana.

    El delantero de 28 años llegó a nueve goles en la misma cantidad de partidos disputados con su club en el inicio de temporada.

    Quiñones buscará superar su marca del curso pasado donde registró 25 goles y ocho asistencias en 33 encuentros.

    Video Julián Quiñones advierte que luchará por un lugar en el Mundial 2026

