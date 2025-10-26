    Mexicanos en el Exterior

    Gol de César Montes en el duelo de Lokomotiv Moscú ante Akron Tolyatti

    El mexicano logró su primera diana de la temporada en el empate ante FC Akron Tolyatti.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video ¡Gol de César Montes! Así fue su anotación con Lokomotiv Moscú

    El jugador César Montes, de la Selección Mexicana, consiguió este domingo su primer gol de la temporada con el Lokomotiv Moscú.

    El espigado defensa, con la especialidad de la casa, remató de cabeza para darle un punto importante a su equipo en el partido ante FC Akron Tolyatti. Fue el tercer gol del mexicano en 33 partidos jugados con el cuadro ruso.

    PUBLICIDAD

    El Lokomotiv Moscú iba a abajo en el marcador tras el gol de Gilson Tavares en el minuto 42, que parecía que le haría perder el liderato este domingo.

    Al minuto 67, en un tiro de esquina, César Montes se levantó, le ganó a su marca y mandó el balón al fondo de las redes para su gol.

    Los defensas rivales pedían una falta del mexicano, misma que no existió, por lo que el gol subió al marcador para el 1-1 final.

    Con este resultado, Lokomotiv Moscú sigue firme en el liderato de la Liga de Rusia con 27 puntos, pero podría caer al segundo puesto si el Krasnodar gana.

    Más sobre Mexicanos en el Exterior

    1 min
    Edson Álvarez supera su lesión y regresa a los entrenamientos del Fenerbahce

    Edson Álvarez supera su lesión y regresa a los entrenamientos del Fenerbahce

    1 min
    Sacudida a Guillermo Ochoa en AEL Limassol ¿que pone en riesgo el Mundial 2026?

    Sacudida a Guillermo Ochoa en AEL Limassol ¿que pone en riesgo el Mundial 2026?

    1 min
    Julián Quiñones anota golazo para avanzar en la Copa del Rey de Campeones

    Julián Quiñones anota golazo para avanzar en la Copa del Rey de Campeones

    1 min
    Guillermo Ochoa recibe cinco goles en su debut en Chipre con AEL Limassol

    Guillermo Ochoa recibe cinco goles en su debut en Chipre con AEL Limassol

    1 min
    Partidos hoy sábado 20 de septiembre: continúa la Jornada 9 de Liga MX

    Partidos hoy sábado 20 de septiembre: continúa la Jornada 9 de Liga MX

    Relacionados:
    Mexicanos en el ExteriorCésar MontesLokomotiv Moscow

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Tráiler: Cómplices
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD