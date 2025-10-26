Video ¡Gol de César Montes! Así fue su anotación con Lokomotiv Moscú

El jugador César Montes, de la Selección Mexicana, consiguió este domingo su primer gol de la temporada con el Lokomotiv Moscú.

El espigado defensa, con la especialidad de la casa, remató de cabeza para darle un punto importante a su equipo en el partido ante FC Akron Tolyatti. Fue el tercer gol del mexicano en 33 partidos jugados con el cuadro ruso.

El Lokomotiv Moscú iba a abajo en el marcador tras el gol de Gilson Tavares en el minuto 42, que parecía que le haría perder el liderato este domingo.

Al minuto 67, en un tiro de esquina, César Montes se levantó, le ganó a su marca y mandó el balón al fondo de las redes para su gol.

Los defensas rivales pedían una falta del mexicano, misma que no existió, por lo que el gol subió al marcador para el 1-1 final.