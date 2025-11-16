    Futbol

    Guillermo Ochoa es captado con directiva del Real Madrid en el Bernabéu

    El portero mexicano aprovechó la fecha FIFA para viajar de Chipre a Madrid este fin de semana.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¡Bombazo! Ochoa es visto con directiva y leyendas del Real Madrid en el Bernabéu

    Guillermo Ochoa aprovechó la fecha FIFA y su no convocatoria a Selección Mexicana para viajar a Madrid y presenciar el primer partido de la NFL en España que se disputó en el Estadio Santiago Bernabéu entre Miami Dolphins y Washington Commanders.

    El portero mexicano del AEL Limassol de Chipre acudió junto a su familia a la casa del Real Madrid y fue visto conviviendo con otros futbolistas históricos.

    Ochoa fue captado en las gradas del Bernabéu intercambiando palabras con Iker Casillas, portero campeón del mundo en Sudáfrica 2010 y una leyenda del Real Madrid.

    Incluso hubo reencuentro americanista. Ochoa y su familia pudieron saludar a Santiago Solari, extécnico del América y actual director de futbol del Real Madrid.

    El mexicano también se encontró con el delantero colombiano Radamel Falcao, quien tampoco se perdió la victoria de los Dolphins sobre Commanders por 16-13.

    Guillermo Ochoa volverá a Chipre en los próximos días para preparar el partido ante APOEL que se jugará el próximo domingo 23 de noviembre.

    Ochoa ha disputado siete partidos en la Liga de Chipre en los que ha recibido 13 goles. El arquero aún sueña con disputar el Mundial 2026, el sexto de su carrera con el que se convertiría en el jugador con más asistencias a la Copa del Mundo junto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

    Video Memo Ochoa desata polémica por estas fotos con México sin ser convocado

    Relacionados:
    FutbolGuillermo OchoaReal MadridNFLMexicanos en el ExteriorAEL Limassol

