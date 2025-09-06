Edson Álvarez sale por lesión y enciende las alarmas en el Tri

Video ¡Preocupante! Edson Álvarez se va lesionado y conmueve a México

Edson Álvarez tuvo que abandonar el amistoso frente a Japón por una molestia muscular en la pierna derecha, lo cual encendió las alarmas en la Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre.

El mediocampista, pieza clave del Tri, pidió el cambio a la media hora de juego tras un choque con un rival.

Álvarez, que recientemente debutó en la liga turca, se tomó de inmediato la zona del muslo derecho y, aunque intentó continuar, el Vasco Aguirre no quiso arriesgarlo. En su lugar ingresó Erik Lira, defensa del Cruz Azul, para completar la zaga.

La escena encendió las alarmas en el banquillo mexicano, aunque no es claro qué tipo de lesión sufrió ni la gravedad de la misma.

El 'Machín', como es conocido, llegó a esta fecha FIFA en busca de ritmo competitivo tras sumar pocos minutos con su nuevo club, el Fenerbahçe turco.