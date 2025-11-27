Video El exjugador de Chivas que la está rompiendo con goles en el extranjero

Chivas no ha tenido la suerte de salir campeón en la Liga MX desde el Clausura 2017 cuando Matías Almeyda dirigía al equipo, logró llegar a una Final más en el Clausura 2023 pero la perdió en casa frente a Tigres.

Sin embargo, hay jugadores que pese a lucir en otros clubes, cuando integran las filas rojiblancas no logran destacar como lo hicieron anteriormente o bien, salen del conjunto tapatío y retoman su brillo.

Algunos casos son los de Alexis Vega, quien como figura del Toluca llegó a Chivas sin alcanzar título alguno y al regresar a los Diablos Rojos levantó el título de la mano de Antonio Mohamed como director técnico. Tal como lo hiciera también Antonio Briseño y hasta Jesús ‘Canelo’ Angulo.

Un casi similar parece vivir Ronaldo Cisneros, delantero de 28 años de edad que tras su paso por el Rebaño debió buscar más minutos y ocasiones de gol en el Querétaro, pero sin encontrar la efectividad requerida, por lo que optó por emigrar al extranjero.

RONALDO CISNEROS LUCE EN CENTROAMÉRICA Y ESTÁ A PUNTO DE SER CAMPEÓN

El jugador, que debutó en la Liga MX con Santos Laguna en octubre de 2014 y fue campeón en el Clausura 2015, pasó a Chivas en el Clausura 2018, desde entonces sólo sumó nueve goles en 10 torneos disputados con el Rebaño entre Liga y Liguilla.

Ahora, tras fichar con Alajuelense de Costa Rica, registra seis goles en sólo 16 juegos entre torneo de liga y la Copa Centroamericana, donde se instaló en la Final frente al Xelajú a disputarse el próximo 3 de diciembre.