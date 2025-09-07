Video ¡Bombazo! Zidane, a un paso de dirigir a una estrella del Tri

Edson Álvarez, lesionado con la Selección Mexicana en el partido ante Turquía, puede tener novedades en el banquillo del Fenerbahçe en las próximas horas.

De acuerdo a reportes de la prensa en Europa, Zinedine Zidane tiene preacuerdo con el cuadro turco para convertirse en su nuevo director técnico.

Cabe mencionar que hace unas semanas fue cesado Jose Mourinho tras no lograr el pase a la Fase Liga de la UEFA Champions League, al perder contra Benfica en la última ronda de clasificación.

Edson Álvarez recién aterrizó en Turquía y ya debutó con sus primeros 90 minutos, aunque al mexicano lo criticaron en demasía a través de las redes sociales por su rendimiento.

Zidane no dirige a ningún equipo desde el 2021 que dejó al Real Madrid, previo a la etapa de cuatro años que tuvo Carlo Ancelotti nuevamente con el cuadro merengue.

En caso de dar el sí definitivo, el técnico francés volverá a los banquillos tras estar en rumores de ser DT de Estados Unidos, Manchester United y demás conjuntos.