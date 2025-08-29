    Fenerbahçe

    José Mourinho es destituido como entrenador del Fenerbahçe

    El DT portugués, quien pidió el fichaje de Edson Álvarez, sale tras no poder clasificar al club turco a la Champions League.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Fenerbahçe destituye a José Mourinho como entrenador del equipo

    El Fenerbahce de Estambul anunció este viernes la destitución de José Mourinho como entrenador, decisión que llegó después de la eliminación del club turco en la última ronda previa de la Champions League frente al Benfica (1-0).

    "Se acaba nuestra etapa con José Mourinho, quien desde la temporada 2024-2025 ejercía la labor de director técnico de nuestro primer equipo de fútbol. Le agradecemos por el trabajo con nuestro club hasta hoy y le deseamos éxito en su futura carrera", informó la institución mediante un comunicado.

    El técnico portugués, de 62 años, llegó en junio de 2024 con un contrato de dos temporadas y con la misión de devolver al equipo a la élite europea. Su balance fue de 62 partidos dirigidos, con 37 victorias, 14 empates y 11 derrotas, promediando 2,02 puntos por encuentro.

    Según la prensa turca, Mourinho, quien había pedido el fichaje de Edson Ávarez al equipo, podría recibir una indemnización cercana a los 15 millones de euros, independientemente de que firme con otro club.

    La derrota en Lisboa precipitó una ruptura marcada también por tensiones internas. Durante el verano, Mourinho criticó la falta de refuerzos: "Si la Liga de Campeones era vital para mi club, se habría hecho algo en el mercado de fichajes", declaró antes de la serie con el Benfica.

    Palabras que reflejaron un distanciamiento que terminó en su salida anticipada.


