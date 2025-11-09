Video Sublime: El golazo de Orbelín Pineda en Grecia previo a la Fecha FIFA

Orbelín Pineda anotó nuevamente gol para darle el triunfo al AEK Atenas este domingo en contra del OFI para mantener el tercer puesto de la Super Liga de Grecia.

Orbelín arrancó el partido como titular y disputó los 90 minutos previo a concentrarse con la Selección Mexicana al formar parte de la convocatoria para la Fecha FIFA de noviembre 2025.

Como ha pasado casi en toda la temporada, el AEK Atenas sufrió para poder demostrar la superioridad dentro del terreno de juego y más, ante la buena disciplina defensiva del OFI.

Pineda destrabó la zaga rival con una anotación dentro del área. Al minuto 74, el mexicano se adentró al área y definió de manera muy sobria para abrir el marcador.

Orbe festejó de su forma habitual, con piruetas y giros en el área, para después abrazarse con el resto de sus compañeros.

AEK Atenas es tercero con 22 puntos en Grecia, tres debajo del líder Olympiacos y uno del PAOK, que tiene juego pendiente más tarde.