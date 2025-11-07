    Raúl Gudiño

    Raúl Gudiño deja el futbol mexicano para jugar una vez más en Europa

    El portero mexicano se unirá a la legión azteca del viejo continente tras jugar en la Liga Expansión MX.

    El portero mexicano, Raúl Gudiño, lanzó una gran noticia en sus redes sociales, volverá a jugar en el futbol de Europa tras su paso por la Liga MX y Liga Expansión MX con Venados FC.

    El arquero de 29 llegará como refuerzo del Rangers en el futbol de Andorra, equipo que fue comprado y que preside Marco Fabián de la Mora, quien lo adquirió y lo ascendió a la primera división de aquel país.

    “Estoy profundamente motivado y entusiasmado por asumir este nuevo reto. Considero que esta experiencia en Europa representa una valiosa oportunidad para seguir creciendo tanto a nivel profesional como personal. Me siento plenamente preparado para afrontar los desafíos que se presenten y para aportar mi compromiso y entusiasmo en esta nueva etapa”.

    El Rangers es conocido por tener en sus filas a muchos jugadores mexicanos, por lo que el guardameta se unirá a sus compatriotas:

    Víctor Andrade Alcaraz Díaz (Portero). Jorge Antonio Padilla Leal (Defensa central). Sergio Villarreal Lozano (Lateral derecho). Alan Eduardo Arreola Alvarado (Medio de contención). Leonel Enrique Prieto Payan (Delantero). Armando León Resendez (Delantero). David Alfredo Andrade Gómez (Mediocampista). José David González Martínez (Mediocampista). José Antonio Ruiz Espinoza (Mediocampista). Luis Emilio González (Delantero).

    Raúl Gudiño inició su carrera en la cantera de Chivas, jugó para el Porto B, el Unión Madeira, tuvo un paso por el Apoel Nicosia, tras varios años regresó a la Liga MX con el Club Guadalajara en la Primera División, después jugó para el Atlanta United de la MLS, en Necaxa, de nuevo en México y su último club había sido el Venados FC de la Liga Expansión MX.

    Actualmente, el Rangers lidera la liga de Andorra tras cinco fechas disputadas, con trece unidades cosechadas de quince disponibles.

