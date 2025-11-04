Video Fuerte declaración de Memo Ochoa sobre la liga de Chipre

Guillermo Ochoa sigue acumulando minutos en el AEL Limassol de Chipre, no con los mejores resultados, pero se mantiene en activo desde su llegada para esta temporada.

El arquero mexicano volvió a perder con su equipo en la jornada 8 de la liga local, esta vez por 1-0 ante el Pafos, sublíder del torneo, con esto, se mantienen en la octava posición de catorce equipos, justo a media tabla donde tienen 10 puntos.

Tras el cotejo, Memo Ochoa habló sobre la calidad y la exigencia que ha percibido en la Liga de Chipre y su respuesta sorprendió a varios.

"No es una liga fácil, es muy difícil, con muchos jugadores de gran individualidad y mucha intensidad en los partidos, así que es una gran sorpresa”, declaró a Cablenet Sports.

A pesar de la derrota, el arquero mexicano se mantiene optimista al ver la reacción que tuvieron sus compañeros en el terreno de juego ante un rival fuerte.

“Sabemos que jugar aquí no es fácil. El equipo está en un gran momento y tiene una plantilla más amplia que la nuestra. El equipo jugó muy bien y creo que merecíamos más”.

Memo Ochoa continúa sumando minutos de juego para mantenerse en un buen nivel y hacerse de un lugar en la Selección Mexicana que dirige el técnico Javier ‘Vasco’ Aguirre y conseguir el objetivo de jugar el Mundial 2026.