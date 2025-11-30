    Mexicanos en el Exterior

    Guillermo Ochoa recibe gol olímpico en partido de AEL Limassol vs. Apollon

    El mexicano reclamó obstrucción del rival, pero el tanto subió al marcador en el AEL Limassol vs. Apollon.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video ¡Insólito! Memo Ochoa recibe GOL OLÍMPICO en Chipre

    Guillermo Ochoa, quien aspira a su sexto Mundial, recibió este domingo un GOL OLÍMPICO en el partido del AEL Limassol en la liga de Chipre.

    El portero mexicano había tenido una tarde-noche tranquila en casa, al ir arriba el AEL por marcador de 2-0 y todo cambió en cuestión de minutos.

    EL GOL OLÍMPICO A MEMO OCHOA


    Memo Ochoa jugó su noveno partido como titular en la competición liguera chipriota, con saldo de 16 goles recibidos, cuatro triunfos, cuatro derrotas y un empate.

    El gol olímpico de Gaetan Weissbeck al minuto 61 se dio al cobrar un tiro de esquina desde banda izquierda y con ayuda arbitral al no marcar una clara falta sobre el mexicano.

    Ochoa reclamó que en primera instancia Danilo Špoljarić obstruyó al portero y luego llegó el 'apoyo' de Josef Kvída, que fue quien intentó a rematar sin que lo pudiera lograr.

    Memo, en su área chica, saltó para tratar de cortar el cobro desde la esquina y cayó al campo para reclamar una falta, que a pesar del VAR, no se marcó y se validó el gol.

    Video ¡Bombazo! Ochoa es visto con directiva y leyendas del Real Madrid en el Bernabéu

    Mexicanos en el ExteriorGuillermo OchoaAEL Limassol

