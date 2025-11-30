Guillermo Ochoa, quien aspira a su sexto Mundial, recibió este domingo un GOL OLÍMPICO en el partido del AEL Limassol en la liga de Chipre.

El portero mexicano había tenido una tarde-noche tranquila en casa, al ir arriba el AEL por marcador de 2-0 y todo cambió en cuestión de minutos.

EL GOL OLÍMPICO A MEMO OCHOA



Memo Ochoa jugó su noveno partido como titular en la competición liguera chipriota, con saldo de 16 goles recibidos, cuatro triunfos, cuatro derrotas y un empate.

El gol olímpico de Gaetan Weissbeck al minuto 61 se dio al cobrar un tiro de esquina desde banda izquierda y con ayuda arbitral al no marcar una clara falta sobre el mexicano.

Ochoa reclamó que en primera instancia Danilo Špoljarić obstruyó al portero y luego llegó el 'apoyo' de Josef Kvída, que fue quien intentó a rematar sin que lo pudiera lograr.

Memo, en su área chica, saltó para tratar de cortar el cobro desde la esquina y cayó al campo para reclamar una falta, que a pesar del VAR, no se marcó y se validó el gol.