    Mexicanos en el Exterior

    Gol de Orbelín Pineda en goleada de AEK Atenas ante Panetolikos

    El mexicano sigue con su buen momento en Grecia a seis meses del Mundial 2026.

    Video ¡Encendido! Así fue el gol de Orbelín Pineda en la goleada en Grecia

    Orbelín Pineda encaminó la goleada de 5-0 del AEK Atenas ante Panetolikos en la Jornada 14 de la Superliga de Grecia este domingo 14 de diciembre.

    El mexicano sigue con su gran momento en el país europeo, al ser nuevamente fundamental en el triunfo del cuadro de amarillo y negro, que sigue la persecusión del Olympiakos que se mantiene líder.

    Orbelín Pineda sumó su tercer gol de la temporada. El primero curiosamente fue ante el mismo Panetolikos el pasado 2 de noviembre y el segundo había sido ante OFI Creta, una semana después.

    El jugador de la Selección Mexicana empujó el esférico al fondo de las redes, tras un ligero desvío del portero en un tiro previo. Esto vino a raíz de un mal despeje del mismo guardameta al minuto 26.

    Luego vinieron los goles de Joao Mario al 34', el doblete de Robert Ljubicic al 62' y 66', mientras que la 'manita' corrió a cargo de Konstantinos Chrysopoulos al minuto 77.

    El siguiente juego de Orbelín Pineda y AEK será a media semana en la Conference League ante U Craiova en casa y terminará el año ante OFI, previo al parón decembrino.

    Relacionados:
    Mexicanos en el ExteriorOrbelín PinedaAEK Athens

