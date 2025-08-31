Video “Edson Álvarez es basura” ¡Duras críticas para el Machín en Fenerbahce!

La afición de Fenerbahce no está contenta con el debut de Edson Álvarez en la Superliga de Turquía y las criticas para el mexicano no se hicieron esperar.

El Machín fue titular y disputó los 90 minutos del partido ante el Genclerbirligi Ankara que ganó el Fenerbahce por 1-3 con un doblete de En-Nesyri y un autogol.

A la afición turca no le gustó el estilo de juego y el nivel que mostró Edson Álvarez en su primer partido con el Fenerbahce e incluso hubo un fan que lo llamó “basura” en redes sociales.

“Según un análisis de 75 minutos, Edson Álvarez es basura”; “Edson Álvarez es muy malo, Amrabat es mejor que él”; “Cualquier dinero que le dieron a Edson Álvarez deberían recuperarlo y devolver al jugador”, se puede leer en algunos posts de X publicados por aficionados del Fenerbahce.

También hubo quien comparó al Machín con la función de Dennis Rodman en el histórico equipo de los Chicago Bulls liderado por Michael Jordan.

“Edson Álvarez ronda la cancha como Dennis Rodman, literalmente atrapando cada rebote. No hace ningún esfuerzo extra, simplemente se acerca a el (balón) o está ahí”, mencionó.

Otro fan optó por darle el beneficio de la duda, pero por el momento el mexicano no logra convencerlo de que era el fichaje ideal para el Fenerbahce.

“Aún es demasiado pronto para juzgar… pero me alegro de que solo hayamos cedido a Edson Álvarez. Hasta ahora ha sido la versión grande de Amrabat, solo pasando a los defensores centrales y no me ninguna seguridad cuando tengo la posesión del balón y estoy bajo presión del rival. Pero como dije, demasiado pronto”, señaló.

Edson Álvarez tendrá el duro trabajo de cambiar las críticas por halagos, como en alguna ocasión sucedió en el West Ham. Incluso, los fans de los Hammers lamentaron la partida del mexicano este verano.

Otro reto que tendrá el Machín será el mantener la titularidad con el nuevo técnico que será anunciado en los próximos días tras la salida de José Mourinho, quien habría pedido el fichaje del mexicano.