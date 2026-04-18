    Futbol

    Montes juega los 90 minutos en el triunfo del Lokomotiv sobre el Orenburg

    El defensor mexicano y el conjunto de Moscó siguen a la caza del liderato de la Liga Premier rusa.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Gol de César Montes en empate de Lokomotiv ante Dynamo Majachkalá

    César Montes, pese a perder una racha de tres partidos anotando consecutivamente, ayudó este sábado al triunfo 0-1 del Lokomotiv sobre el Orenburg de la Jornada 25 de la Liga Premier de Rusia.

    La victoria, además, fue de visitante en el Estado Gazovic. El único tanto del partido fue obra de Aleksey Batrakov a los 70 minutos del partido con una asistencia de Alexander Silyanov.

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    Montes j ugó todo el partido y fue amonestado a los 90 minutos del partido.

    Con este triunfo, Lokomotiv suma 48 puntos y se mantiene en tercer sitio y a la caza del Krasnodar, el cual suma 53 puntos, y aún le falta jugar su duelo de la fecha. El segundo lugar es el Zenit con 52 y tampoco ha jugado aún este fin de semana.

    Montes perdió una seguidilla de tres partidos anotando gol en la liga de Rusia. El primero fue ante el FC Akron, le siguió un tanto ante el Spartak y finalmente marcó ante el FC Dynamo Majachkalá

    César Montes se encamina al Mundial

    Además, el defensa mexicano con sus buena actuaciones con el Lokomotiv se encamina para estar en la lista final de Javier Aguirre para ser parte de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 que se celebrará en junio y julio próximos en Estados Unidos, México y Canada.

    Diversos analistas lo ven como una de las piezas inamovibles del técnico mexicano para la justa.

    El póximo duelo de Montes y el Lokomotiv será el próximo 22 de abril ante el Zenit que puede resultar clave para su causa en la búsqueda del título o por lo menos una de las dos plazas (el primero clasifica a la Fase de Liga y el segundo a la tercera ronda clasificatoria) que reparte la liga de Rusia para la UEFA Champions League.

    Video Gol de César Montes en empate de Lokomotiv ante Dynamo Majachkalá
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