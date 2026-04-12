    Mexicanos en el Exterior

    César Montes marca gol como 'Matador' Hernández en Francia 1998

    El defensa mexicano hizo una definición casi idéntica a la del delantero en la Copa del Mundo.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video Gol de César Montes en empate de Lokomotiv ante Dynamo Majachkalá

    César Montes volvió a anotar gol con el Lokomotiv Moscú en el empate ante FC Dynamo Majachkalá que finalizó 1-1 y que tiene un parecido al que Luis 'Matador' Hernández le hizo a Países Bajos en el Mundial Francia 1998.

    Es el cuarto gol de la temporada para el 'Cachorro' Montes y el tercero de manera consecutiva para el defensa mexicano que vive un gran momento con su club en estos instantes.

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    ASÍ FUE EL GOL DE CÉSAR MONTES


    Al minuto 87 del partido ante FC Dynamo Majachkalá de Liga Premier de Rusia, César Montes se sumó al ataque para poder conseguir el gol del empate.

    El Lokomotiv caía 0-1 de local con el gol de Hazem Mastouri al minuto 63 por la vía penal, pero el defensa se avivó en un trazó largo que fue peinado por un compañero y que lo dejó de frente a la portería.

    Como un flashback (recuerdo) de lo que pasó con Luis 'Matador' Hernández en el Mundial Francia 1998 en el México vs. Países Bajos, Montes definió prácticamente igual ante la salida del portero y con estirar la pierna para que el balón entrara a la portería.

    El festejo del mexicano no fue igual que el Matador, pero fue efusivo con el resto de sus compañeros y luego con la afición, a la que le dedicó un par de señas.

    El siguiente partido para Lokomotiv y César Montes será ante Orenburg en la Jornada 25 de la competición de liga de Rusia.

    Video Gol de César Montes en partido del Lokomotiv vs. Spartak
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