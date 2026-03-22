    Mundial 2026

    César Montes anota gol con Lokomotiv tras regresar a las canchas por lesión

    El defensa central mexicano tuvo el mejor regreso posible de cara al Mundial 2026.

    Por:Juan Regis
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    Video Gol de César Montes con Lokomotiv tras superar su lesión

    El defensa central mexicano César Montes regreso a la actividad en la Liga Premier de Rusia tras superar su lesión y lo hizo de la mejor forma posible con gol de vestidor ante FC Akron.

    César Montes arrancó de titular el partido del Lokomotiv y a los 6 minutos se hizo presente en el marcador tras impactar de primera intención un pase en el área grande.

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    El mexicano remató con parte interna de su pierna zurda para cruzar el esférico y dejar parado al portero rival. El gol de Montes desataría una goleada del Lokomotiv, que para el final de la primera mitad ya iba ganando 5-1.

    ¿HACE CUÁNTO NO JUGABA CÉSAR MONTES POR LESIÓN?

    El futbolista mexicano César Montes no jugaba con Lokomotiv desde hace casi dos semanas, puntualmente desde el lunes 9 de marzo, cuando salió lesioando en el partido ante Akhmat Grozny tras 29 minutos disputados por el central.

    Trece días después, el defensa central mexicano ha dado señales de que su recuperación fue óptima a días de viajar a México para concentrarse con la Selección Mexicana.

    'El Cachorro' Montes fue convocado por Javier Aguirre para los partidos ante Portugal, en el Estadio Banorte de Ciudad de México, y Bélgica, en el Soldier Field de Chicago.

    César Montes tiene casi asegurada la titularidad con México de cara a la inauguración del Mundial 2026, pues conforma la dupla de centrales favorita del Vasco junto a Johan Vásquez.

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