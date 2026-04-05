César Montes César Montes anota, pero no impide la derrota del Lokomotiv ante Spartak en Rusia Gol de César Montes puso arriba al Lokomotiv en su encuentro ante Spartak, pero no evitó la derrota.



Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Gol de César Montes en partido del Lokomotiv vs. Spartak

El mexicano César Montes se hizo presente en el choque de este domingo entre el Spartak y su equipo, el Lokomotiv de Moscú, en la reanudación de la Premier League de Rusia luego del parón por la Fecha FIFA.

Este duelo no representa un clásico, pero sí un encuentro entre conjuntos de la capital rusa, lo que llamó poderosamente la atención de la afición.

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El Lokomotiv se encuentra en la tercera posición de la tabla general, a la caza del Krasnodar, que se mantiene como líder en lo que va del torneo.

¿Cómo fue el gol de César Montes con el Lokomotiv?

El tanto de Montes cayó a los 22 minutos del primer tiempo. Su equipo cobró un tiro de esquina, cuando el mexicano apareció a segundo poste y, como un rayo de luz, cabeceó con furia para doblar las manos del arquero y poner al frente a su equipo.

La acción fue acompañada por un tremendo festejo de su afición, que añora todavía ver a su equipo campeón en Rusia, aunque faltan varias semanas para la definición.

Este es el tercer gol de Montes con el Lokomotiv, conjunto que le ha dado la confianza, y él ha respondido a la perfección.

Spartak remontó el encuentro y se apuntó el triunfo

Lamentablemente el equipo de Montes no soportó los embates del equipo rival en la segunda mitad y terminó por doblarse.

Los goles del Spartak cayeron en la segunda mitad, mediante otra de Ezequiel Barco el minuto 66 y Pablo Solari al 83. La situación de Lokomotiv se agudizó con la expulsión de Evgeny Morozov.