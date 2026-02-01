Super Bowl LX: Los New England Patriots y los Seattle Seahawks aterrizaron en San Francisco
Los equipos que disputarán el Vince Lombardi llegaron la tarde de este domingo a la ciudad sede del magno evento de la NFL.
Video Patriots y Seahawks aterrizan en la ciudad del Super Bowl LX
El Super Bowl LX ya se siente en San Francisco, los New England Patriots y los Seattle Seahawks llegaron a la ciudad donde se disputará el trofeo Vince Lombardi el próximo 8 de febrero.
Los primeros en aterrizar fueron los Patriots, jugadores y staff descendieron del avión con tranquilidad y sin mucha algarabía.
Después fue el turno de los que lucen como favoritos, los Seahawks, quienes lo hicieron de la misma forma, concentrados y de forma ordenada.
Al tocar tierra, cada miembro del equipo recibió una gorra con el emblema del Super Bowl LX y así dar inicio a la gran semana previa al Súper Domingo.
El lunes se dará el banderazo a las actividades previas al gran domingo en la NFL, este será con el opening night donde habrá una verdadera fiesta.
- Lugar: Levi’s Stadium de Santa Clara, California
- Fecha: Domingo 8 de febrero
- Hora: 5:30 p.m. tiempo del Centro de México y 6:30 p.m. ET (Estados Unidos)
- Dónde ver: La transmisión de este partido en México será por Canal 5, también Disponible en ViX.
Video Super Bowl 2026: ¿Dónde entrenarán Seahawks y Patriots previo a la Final de la NFL?
Relacionados: