Super Bowl Super Bowl LX: Los New England Patriots y los Seattle Seahawks aterrizaron en San Francisco Los equipos que disputarán el Vince Lombardi llegaron la tarde de este domingo a la ciudad sede del magno evento de la NFL.

Video Patriots y Seahawks aterrizan en la ciudad del Super Bowl LX

El Super Bowl LX ya se siente en San Francisco, los New England Patriots y los Seattle Seahawks llegaron a la ciudad donde se disputará el trofeo Vince Lombardi el próximo 8 de febrero.

Los primeros en aterrizar fueron los Patriots, jugadores y staff descendieron del avión con tranquilidad y sin mucha algarabía.

Después fue el turno de los que lucen como favoritos, los Seahawks, quienes lo hicieron de la misma forma, concentrados y de forma ordenada.

Al tocar tierra, cada miembro del equipo recibió una gorra con el emblema del Super Bowl LX y así dar inicio a la gran semana previa al Súper Domingo.

El lunes se dará el banderazo a las actividades previas al gran domingo en la NFL, este será con el opening night donde habrá una verdadera fiesta.

Lugar : Levi’s Stadium de Santa Clara, California

: Levi’s Stadium de Santa Clara, California Fecha : Domingo 8 de febrero

: Domingo 8 de febrero Hora : 5:30 p.m. tiempo del Centro de México y 6:30 p.m. ET (Estados Unidos)

: 5:30 p.m. tiempo del Centro de México y 6:30 p.m. ET (Estados Unidos) Dónde ver: La transmisión de este partido en México será por Canal 5, también Disponible en ViX.