    Bill Belichick no será inducido al Salón de la Fama de la NFL en su primer año

    El legendario coach tendrá que esperar para formar parte del Pro Football Hall of Fame de Canton, Ohio.

    Por:
    Alonso Ramírez
    En las vísperas del Super Bowl LX entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks que se disputará el próximo 8 de febrero en Santa Clara, California, se dio una noticia que estremeció al medio.

    Se dio a conocer que Bill Belichick, histórico coach no será inducido al Salón de la Fama de la NFL en su primer año de elegibilidad.

    Belichick tiene ocho Super Bowls en su carrera como entrenador, seis como head coach de los Patriots y dos más como coordinador defensivo de los New York Giants, Además de múltiples récords, muchos de ellos en conjunto con Tom Brady en los Pats.

    En la votación que se realiza para conocer a los inducidos al Pro Football Hall of Fame de Canton, Ohio, Bill no alcanzó los 40 votos de los 50 que necesitaba para ingresar a la inmortalidad.

    Las reacciones de la NFL a favor de Bill Belichick

    Luego de darse a conocer la decisión de no inducir al legendario entrenador al Salón de la Fama de la NFL, jugadores y otros entrenadores reprobaron el acto.

    Uno de ellos fue Patrick Mahomes, quarterback de Kansas City Chiefs, quien escribió en su cuenta de X, “Una locura… ni siquiera entiendo cómo esto pudo ser posible”.

    A él se le sumó J.J Watt, el defensivo señaló, “No hay un solo mundo en el que Bill Belichick no deba ser elegido para el Salón de la Fama en su primera votación”.

    También el excoach Jimmy Johnson, quien expresó, “Esto está mal... el número 2 en ganar, todos los tiempos... más Super Bowls que nadie, una cantidad inimaginable de campeonatos de división... muchos pequeños votantes celosos”.

