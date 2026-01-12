    Pittsburgh Steelers

    Houston Texans avanza a la ronda Divisional tras vencer a los Pittsburgh Steelers

    Con el último invitado en los comodines, así quedaron definidos los juegos divisionales de la NFL.

    Por:
    Alonso Ramírez
    ¡Así quedaron los Playoffs de la NFL!

    En el último juego de la ronda de comodines (Wild Card) de los playoffs de la temporada 2025-26 de la NFL, los Pittsburgh Steelers recibieron a los Houston Texans.

    El primer touchdown del partido cayó hasta el segundo cuarto, C.J. Stroud engañó a la defensa de Steelers y conectó el pase con Christian Kirk para romper el cero en la pizarra para los Texans.

    Pittsburgh no se quedó atrás y gracias a la buena pierna de Chris Boswell, los locales se fueron al descanso con un solo punto de diferencia, por los dos goles de campo que anotó.

    La diferencia radicó en que Steelers no aprovechó que C.J. Stroud entregó tres balones, dos fumbles y una intercepción, y la defensiva de Texans sacó siete puntos después de forzar el balón suelto de Aaron Rodgers, Sheldon Rankins recogió el ovoide y lo puso en la zona de anotación, esto ya en el último cuarto.

    El último clavo en el ataúd de Pittsburgh llegó con una buena serie de Houston, esta culminó con el acarreo de Jo’Quavious Marks para incrementar la ventaja y dejarle poco tiempo al reloj.

    Por si fuera poco, cuando intentaban reaccionar los Steelers, vino una intercepción de Callen Bullock que se convirtió en seis puntos más

    Así quedaron las rondas Divisionales de los Playoffs de la NFL

    La ronda Divisional de los Playoffs de la NFL se disputarán dos en sábado y dos en domingo para definir a los equipos que disputarán la final de cada conferencia y posteriormente el Super Bowl LX.

    • San Francisco 49ers vs. Seattle Seahawks
    • Buffalo Bills vs. Denver Broncos
    • Houston Texans vs. New England Patriots
    • Los Angeles Rams vs. Chicago Bears
