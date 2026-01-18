    Los Angeles Rams

    Rams vs. Bears ¡EN VIVO! Playoffs de la NFL, ronda Divisional

    Los Osos buscan dar otra campanada en los Playoffs y dejar en el camino a Los Angeles que lucen favoritos.

    Por:
    Alonso Ramírez
    Los Angeles Rams visitan a los Chicago Bear en la ronda Divisional de los Playoffs de la NFL, este juego se disputará en el Soldier Field.

    Kyren Williams pone adelante a los Rams con el touchdown terrestre.

    Caleb Williams y D.J. Moore empatan el juego para Chicago Bears en cuarta y gol.

