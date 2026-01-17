    San Francisco 49ers

    San Francisco 49ers vs. Seattle Seahawks ¡En VIVO! NFL playoffs

    Brock Purdy y Sam Darnold buscan avanzar a la final de la Conferencia Nacional.

    Alonso Ramírez
    Los Seattle Seahawks reciben a los San Francisco 49ers en la ronda divisional de los playoffs de la NFL, juego que se disputará en el Estadio Lumen Field.

    La patada de kickoff la devolvió a touchdown Rashid Shaheed en un largo regreso.

    Jason Myers pone tres puntos más a la pizarra tras el gol de campo de 31 yardas.

    Jaxon Smith-Njigba aumenta la ventaja con la recepción de touchdown.

    Eddy Piñeiro rompe el cero para San Francisco con el gol de campo de 40 yardas.

    Otro gol de campo de Eddy Piñeiro y San Francisco se acerca antes del descanso.

    Seattle responde con el touchdown terrestre de Kenneth Walker III y aumentan la ventaja.

    Jason Myers le da tres puntos más a los Seattle Seahawks en el tercer cuarto.


    Kenneth Walker III se vuelve a meter a las diagonales para poner el marcador más escandaloso.

