Horario y dónde ver el Rams vs. Seattle, Final de la Conferencia Nacional NFL
Los Angeles y Seahawks buscarán el boleto al Super Bowl LX que se jugará en Santa Clara, California.
Video Así puedes ver la Final de la Conferencia Nacional entre Rams y Seahawks
Seattle Seahawks recibirá la visita de Los Angeles Rams en la Final de la Conferencia Nacional de la temporada 2025-26 de la NFL, juego que se disputará en el Lumen Field.
Los Seahawks consiguieron el pase a este partido tras propinarle una paliza a los San Francisco 49ers, encuentro en el que iniciaron ganando desde el kickoff.
Los Angeles lograron un triunfo agónico ante los Bears en Chicago, quizá el partido más cardíaco de toda la ronda Divisional, un gol de campo en tiempo extra les dio el boleto a la final de la Conferencia.
Horario y dónde ver el Rams vs. Seattle, Final de Conferencia Nacional
- Fecha: Este juego será en el estadio de Seahawks el próximo domingo 25 de enero en Seattle.
- Horario: Este encuentro dará inicio a las 17:30 horas del Centro de México, 18:30 horas del Este, 15:30 horas del Pacífico.
- Dónde ver: Este partido lo podrás disfrutar a través de Canal 5 solo para México.
Relacionados: