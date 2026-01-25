Seattle Seahawks Horario y dónde ver el Rams vs. Seattle, Final de la Conferencia Nacional NFL Los Angeles y Seahawks buscarán el boleto al Super Bowl LX que se jugará en Santa Clara, California.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Así puedes ver la Final de la Conferencia Nacional entre Rams y Seahawks

Seattle Seahawks recibirá la visita de Los Angeles Rams en la Final de la Conferencia Nacional de la temporada 2025-26 de la NFL, juego que se disputará en el Lumen Field.

Los Seahawks consiguieron el pase a este partido tras propinarle una paliza a los San Francisco 49ers, encuentro en el que iniciaron ganando desde el kickoff.

PUBLICIDAD

Los Angeles lograron un triunfo agónico ante los Bears en Chicago, quizá el partido más cardíaco de toda la ronda Divisional, un gol de campo en tiempo extra les dio el boleto a la final de la Conferencia.

Horario y dónde ver el Rams vs. Seattle, Final de Conferencia Nacional