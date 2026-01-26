NFL Super Bowl 2026: Cuándo es y dónde se juega el Super Tazón LX Patriots y Seahawks se enfrentarán el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, duelo que promete espectáculo dentro y fuera del emparrillado.

Video ¡Definido el Super Bowl LX! ¡Seattle Seahawks vs. New England Patriots!

El Super Bowl 2026 ya tiene fecha, sede y protagonistas definidos, por lo que todo está listo para que la NFL celebre una nueva edición de su máximo evento. El Super Bowl LX se disputará el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, casa de los San Francisco 49ers y uno de los recintos más modernos de la liga.

El partido por el Trofeo Vince Lombardi enfrentará a los New England Patriots, campeones de la Conferencia Americana, contra los Seattle Seahawks, monarcas de la Nacional, en un duelo que promete emociones de principio a fin y que será seguido por millones de aficionados alrededor del mundo.

Además del espectáculo dentro del emparrillado, el Super Bowl volverá a combinar deporte y entretenimiento de alto nivel. El Show del Medio Tiempo, que en esta edición estará a cargo de Bad Bunny, será uno de los momentos más esperados de la noche..

El Super Bowl LX también tendrá un sabor especial, ya que representa una reedición del Super Bowl XLIX, cuando los Patriots vencieron a Seattle en un cierre memorable. Ahora, sin Tom Brady ni Bill Belichick, New England busca iniciar una nueva era ganadora, mientras que los Seahawks intentarán consolidar su proyecto con un nuevo campeonato.

CUÁNDO ES Y EN DÓNDE SE JUEGA EL SUPER BOWL LX: