New England Patriots New England Patriots vence a Los Angeles Chargers de playoffs de la NFL En un juego defensivo se impusieron los Patriotas y esperarán al vencedor del Steelers vs. Texans.

En la tercera entrega del domingo del Wild Card (juegos de comodines), en los playoffs de na NFL se enfrentaron Los Angeles Chargers frente a los New England Patriots.

En el duelo más cerrado de esta ronda en la triple cartelera de domingo, Drake Maye hizo valer los pronósticos y ganaron por 16-3 para avanzar a la fase divisional en la Conferencia Americana.

El trámite del encuentro fue totalmente defensivo, las ofensivas no caminaron por más de tres cuartos, solo goles de campo por parte de Andrés Borregales por los Patriots y de Cameron Dicker por los Chargers, siendo New England el que tuvo la ventaja por más tiempo con el 9-3.

Fue hasta el último cuarto cuando llegó el touchdown en el partido, Drake Maye conectó con Hunter Henry para obtener una anotación y el punto extra que los separó en el marcador.

La defensiva de New England se paró frente a Justin Herbert, que terminó con seis capturas encima y lo hicieron pagar en varias ocasiones, lo castigaron y lo obligaron a cometer los errores que les costó el juego a Los Angeles.