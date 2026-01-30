    New England Patriots

    Super Bowl LX: Datos curiosos de Final de NFL entre Seattle Seahawks y New England Patriots

    La edición 60 del juego más visto de la NFL contará con una serie de curiosidades.

    Por:Juan Regis
    Video Curiosidades del Super Bowl LX que alimenta teorías de conspiración

    El Super Bowl 2026 contará con una serie de datos curiosos que harán inolvidable la edición LX del gran juego final de la NFL.

    Seattle Seahawks y New England Patriots se enfrentarán en el juego final el domingo 8 de febrero en la cancha del Levi's Stadium de Santa Clara, California.

    Será el primer enfrentamiento en un Super Bowl entre ambas franquicias desde que lo hicieran hace 12 años en la edición XLIX que terminó con el título para los Patriots en la última y dramática jugada de intercepción a favor de los de New England.

    DATOS Y CURIOSIDADES DEL SUPER BOWL 2026

    El Super Bowl entre Seahawks y Patriots sorprendió a gran parte de los fanáticos de la NFL, pues ambos equipos iniciaron la campaña con bajas expectatitvas y lograron llegar hasta el partido que otorgará el Vince Lombardi.

    Una de las curiosidades del juego es precisamente la teoría de conspiración que señala que la liga tenía todo preparado para que Pats y Seahawks se enfrentaran en el Super Bowl.

    Hablando de datos duros, estos son algunas coincidencias entre los equipos protagonistas:

    • Sam Darnold - QB seleccionado en tercera ronda
    • Drake Maye - QB también seleccionado en tercera ronda
    • Ambos tuvieron como coach a Joshn McCown
    • Ambos son los primeros QB's de sus respectivas universidades en jugar un Super Bowl
    • Ambos entrenadores se llaman Mike (Mike Vrabel y Mike Macdonald)
    • Ambos poseen formación defensiva
    • Ni Pats ni Seahawks clasificaron a playoffs la temporada pasada
    • Ambos equipos cuentan con jugadores latinos que harán historia (tres en Pats y dos en Seattle)
    • Mike Vrabel podría convertirse en el primero en ganar un Super Bowl como exjugador y coach del mismo equipo
