    NFL

    Seahawks vs. Patriots, equipos que jugarán el Super Bowl 2026

    Se definieron los equipos que disputarán el trofeo Vince Lombardi el próximo 8 de febrero.

    Por:
    Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Definido el Super Bowl LX! ¡Seattle Seahawks vs. New England Patriots!

    El Super Bowl 2026 de la NFL ya tiene a sus protagonistas tras disputarse las finales de Conferencia con partidos cardiacos donde los vencedores buscarán el Vince Lombardi e l próximo 8 de febrero.

    Será el Levi's Stadium de Santa Clara, California, la sede del partido que definirá al Campeón de la NFL que saldrá de New England Patriots

    PUBLICIDAD

    Más sobre NFL

    ¡Gran recepción de Puca Nacua! Los Rams se niegan a morir
    1:59

    ¡Gran recepción de Puca Nacua! Los Rams se niegan a morir

    NFL
    ¡Cooper Kupp le aplica la ley del ex a los Rams! Seattle suma otro TD
    1:17

    ¡Cooper Kupp le aplica la ley del ex a los Rams! Seattle suma otro TD

    NFL
    ¡De inmediato responden los Rams! Anotación de Davante Adams
    1:14

    ¡De inmediato responden los Rams! Anotación de Davante Adams

    NFL
    ¡Los Seahawks convierten error de los Rams en siete puntos!
    2:27

    ¡Los Seahawks convierten error de los Rams en siete puntos!

    NFL
    ¡Estalla el Lumen Field! Seattle consigue touchdown
    1:34

    ¡Estalla el Lumen Field! Seattle consigue touchdown

    NFL
    ¡Los Rams le dan la vuelta al marcador! TD de Kyren Williams
    1:31

    ¡Los Rams le dan la vuelta al marcador! TD de Kyren Williams

    NFL
    ¡Segundo gol de campo de Harrison Mevis! Rams se acerca
    0:58

    ¡Segundo gol de campo de Harrison Mevis! Rams se acerca

    NFL
    ¡Seattle aumenta su ventaja con gol de campo!
    0:45

    ¡Seattle aumenta su ventaja con gol de campo!

    NFL
    ¡Rams responde con gol de campo! Harrison Mavis lo conecta
    0:44

    ¡Rams responde con gol de campo! Harrison Mavis lo conecta

    NFL
    ¡Seattle pega primero! Kenneth Walker III por la vía terrestre
    1:11

    ¡Seattle pega primero! Kenneth Walker III por la vía terrestre

    NFL

    El primer equipo que se instaló en el Super Bowl LX fueron los New England Patriots al conquistar la Conferencia América tras superar Denver Broncos en un partido que se jugó bajó una intensa nevada.

    Para los Pats será la doceava ocasión que disputen un Super Bowl donde buscarán su séptimo anillo para quedar en solitario como el equipo más ganador.

    Mientras que en el juego de la Conferencia Nacional, los Seattle Seahawks derrotaron a Los Angeles Rams para meterse nuevamente al Súper Domingo luego de un partido que tuvo muchas emociones.

    Los Seahawks buscarán su segundo anillo de Super Bowl luego de que en el 2003 se consagraran como el mejor equipo de la NFL.

    ANTECEDENTES ENTRE SEATTLE SEAHAWKS VS. NEW ENGLAND PATRIOTS EN SUPER BOWL

    Será la segunda ocasión que Seattle y New England se encuentren en un Super Bowl luego de que en el 2015 se enfrentaran en Arizona.

    En aquel Super Bowl XLIX, los Pats derrotaron de forma agónica a los Seahawks por 28-24.

    Relacionados:
    NFLSuper BowlNew England PatriotsSeattle Seahawks