NFL Seahawks vs. Patriots, equipos que jugarán el Super Bowl 2026 Se definieron los equipos que disputarán el trofeo Vince Lombardi el próximo 8 de febrero.

¡Definido el Super Bowl LX! ¡Seattle Seahawks vs. New England Patriots!

El Super Bowl 2026 de la NFL ya tiene a sus protagonistas tras disputarse las finales de Conferencia con partidos cardiacos donde los vencedores buscarán el Vince Lombardi e l próximo 8 de febrero.

Será el Levi's Stadium de Santa Clara, California, la sede del partido que definirá al Campeón de la NFL que saldrá de New England Patriots

El primer equipo que se instaló en el Super Bowl LX fueron los New England Patriots al conquistar la Conferencia América tras superar Denver Broncos en un partido que se jugó bajó una intensa nevada.

Para los Pats será la doceava ocasión que disputen un Super Bowl donde buscarán su séptimo anillo para quedar en solitario como el equipo más ganador.

Mientras que en el juego de la Conferencia Nacional, los Seattle Seahawks derrotaron a Los Angeles Rams para meterse nuevamente al Súper Domingo luego de un partido que tuvo muchas emociones.

Los Seahawks buscarán su segundo anillo de Super Bowl luego de que en el 2003 se consagraran como el mejor equipo de la NFL.

ANTECEDENTES ENTRE SEATTLE SEAHAWKS VS. NEW ENGLAND PATRIOTS EN SUPER BOWL

Será la segunda ocasión que Seattle y New England se encuentren en un Super Bowl luego de que en el 2015 se enfrentaran en Arizona.