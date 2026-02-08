Super Bowl ¿Fue real la boda en el show de Bad Bunny en el Super Bowl LX? El espectáculo del boricua en el espectáculo del medio tiempo en el Super Bowl regaló esta imagen.

El espectáculo de Bad Bunny en el show del medio tiempo en el Super Bowl LX regaló una imagen pocas veces vistas... ¡una boda!

Para los ojos muchos, esto fue tan solo una representación en el mismi evento, pero acá te contamos si es real o no lo que se vio en el Levi's Stadium antes del triunfo de Seattle Seahawks ante New England Patriots.

¿REAL O NO LA BODA EN EL SHOW DE BAD BUNNY EN EL SUPER BOWL?



Bad Bunny presenció una boda en su show del medio tiempo, con todo y un niño dormido en una sillas, como era una situación muy característica en las fiestas en Latinoamérica.

Aunque formó parte del espectáculo, la boda no fue actuada y la pareja se casó frente a millones de personas, esto de acuerdo a reportes de la prensa en Estados Unidos en comunicación con el representante del cantante de Puerto Rico.

En primera instancia, el medio estadounidense Variety publicó información relacionada con el show, en la que aseguran, la boda fue real. Dicha información la confirmó Rohan Nadkarni, reportero deportivo de NBC.

"Esto es increíblemente genial: una fuente familiarizada con la actuación de Bad Bunny esta noche me dice que la pareja en el espectáculo de medio tiempo se casó de verdad", inicia el testimonio.

¿CÓMO SE DIO UNA BODA EN EL SUPER BOWL CON BAD BUNNY?



Reportes indican que la pareja había invitado a Bad Bunny a su boda, pero el aceptó bajo sus condiciones, que fue hacerlo durante el Super Bowl LX, en la que también fungió como testigo de la misma.

Este gesto del cantante ha sido destacado por la sencillez de Benito Antonio Martínez Ocasio. La pareja, de la cual se desconoce identidad hasta ahora, se casó en el escenario con más audiencia del planeta.