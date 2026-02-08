    NFL

    El show del medio tiempo en un Super Bowl es una parte de las más esperadas de ese día.

    Alonso Ramírez
    Con los equipos definidos para el Super Bowl LX tras las finales de cada conferencia de la NFL, inician dos semanas intensas para afinar detalles de cara al próximo 8 de febrero en Santa Clara, California.

    Este encuentro enmarcará una dura revancha entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots, la última vez que se enfrentaron ganó el equipo de los Pats.

    Otra de las cosas más esperadas para el Súper Domingo es el show del medio tiempo del partido, e ste año estará a cargo de Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny.

    ¿A qué hora será el show de medio tiempo?

    Este espectáculo es muy esperado, dura entre 12 a 15 minutos y como su nombre lo dice es al medio tiempo del juego, al finalizar el segundo cuarto del Super Bowl.

    El Super Bowl LX dará inicio a las 17:30 horas del Centro de México, 18:30 del Este y 15:30 hora del Pacífico.

    Cada cuarto es de 15 minutos, por lo que, en teoría, Bad Bunny debería estar en el escenario a las 18:00 horas del Centro de México, 19:00 horas del Este y 16:00 horas del Pacífico.

    Pero conociendo el trámite del juego, es probable que dé inicio un poco más tarde, todo depende del desarrollo del juego en su primera mitad.

