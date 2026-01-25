    NFL

    Super Bowl 2026: Así fue el camino de New England Patriots a la Final de la NFL

    Los Patriots arrancaron la temporada con el pie izquierdo al ser derrotados por Las Vegas Raiders, dos semanas después cayeron ante Pittsburgh.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Definido el Super Bowl LX! ¡Seattle Seahawks vs. New England Patriots!

    Los aficionados a New England Patriots tenían muchas dudas al inicio de la temporada 2025 de la NFL, tras la llegada del coach Mike Vrabel. El entrenador en jefe de los Titans conocía a la perfección a la franquicia, por su etapa como jugador, pero su paso en Tennessee dejó muchas dudas.

    En la Semana 1, l os Patriotas se presentaron ante Las Vegas Raiders con una derrota 20-13, lo que generó dudas entre la afición. Una semana después, el primer rival divisional, Miami Dolphins, a quienes derrotaron 33-27.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Super Bowl 2026

    Seahawks vs. Patriots, equipos que jugarán el Super Bowl 2026
    1 mins

    Seahawks vs. Patriots, equipos que jugarán el Super Bowl 2026

    NFL
    ¡Seattle Seahawks, segundo invitado al Super Bowl LX!
    2 mins

    ¡Seattle Seahawks, segundo invitado al Super Bowl LX!

    NFL
    New England Patriots derrota a Broncos en Denver y son campeones de la AFC
    2 mins

    New England Patriots derrota a Broncos en Denver y son campeones de la AFC

    NFL
    Donald Trump revela si asistirá o no este año al Super Bowl LX
    1 mins

    Donald Trump revela si asistirá o no este año al Super Bowl LX

    NFL
    Bad Bunny usará vestido en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026
    1 mins

    Bad Bunny usará vestido en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026

    NFL
    La inesperada indumentaria que alista Bad Bunny para el Super Bowl
    1:15

    La inesperada indumentaria que alista Bad Bunny para el Super Bowl

    NFL
    La NFL anuncia a los finalista de sus premios anuales
    2 mins

    La NFL anuncia a los finalista de sus premios anuales

    NFL
    Green Day tendrá participación en el Super Bowl 2026 de la NFL
    1 mins

    Green Day tendrá participación en el Super Bowl 2026 de la NFL

    NFL
    Bad Bunny revela trailer del show de medio tiempo del Super Bowl 2026
    1 mins

    Bad Bunny revela trailer del show de medio tiempo del Super Bowl 2026

    NFL
    ¿Super Bowl LX sin Bad Bunny? ¡NFL toma decisión definitiva!
    1:54

    ¿Super Bowl LX sin Bad Bunny? ¡NFL toma decisión definitiva!

    NFL

    En la Semana 3 recibieron a Pittsburgh Steelers y de nuevo el resultado fue adverso 21-14 y las dudas regresaron en la organización, aunque había mucho camino por recorrer. E n la fecha 4, los Patriots apalearon 42-13 a Carolina Panthers y el buen momento se extendió a la Semana 5 cuando se enfrentaron a Buffalo Bills a quienes derrotaron 23-20.

    De la Semana 4 a la 15, New England fue acumulando victorias de manera consecutiva. Los mencionados Panthers y Bills siguieron New Orleans Saints, Tennessee Titans, Cleveland Browns, Atlanta Falcons, Tampa Bay Buccaneers, New York Jets, Cincinnati Bengals y New York Giants. 10 triunfos de manera consecutiva que los catapultaron a la cima de la División Este de la Americana.

    En la Semana 15, de nueva cuenta los Bills quienes cobraron venganza al derrotar 35-31 a los Patriotas. Posteriormente regresaron los triunfos ante Baltimore, NY Jets y Miami.

    New England aseguró boleto a la postemporada, en la ronda de Wild Cards doblegaron 16-3 a Los Angeles Chargers, posteriormente vino Houston Texans a quienes superaron 28-16 y esta tarde en la Final de Conferencia superaron a Denver Broncos 10-7.

    Gran parte del éxito de la mano del quarterback Drake Maye, quien en su segundo año está entre los candidatos a MVP de la NFL.

    Video Así puedes ver la Final de la Conferencia Nacional entre Rams y Seahawks
    Relacionados:
    NFLNew England Patriots