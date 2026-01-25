NFL Super Bowl 2026: Así fue el camino de New England Patriots a la Final de la NFL Los Patriots arrancaron la temporada con el pie izquierdo al ser derrotados por Las Vegas Raiders, dos semanas después cayeron ante Pittsburgh.



¡Definido el Super Bowl LX! ¡Seattle Seahawks vs. New England Patriots!

Los aficionados a New England Patriots tenían muchas dudas al inicio de la temporada 2025 de la NFL, tras la llegada del coach Mike Vrabel. El entrenador en jefe de los Titans conocía a la perfección a la franquicia, por su etapa como jugador, pero su paso en Tennessee dejó muchas dudas.

En la Semana 1, l os Patriotas se presentaron ante Las Vegas Raiders con una derrota 20-13, lo que generó dudas entre la afición. Una semana después, el primer rival divisional, Miami Dolphins, a quienes derrotaron 33-27.

En la Semana 3 recibieron a Pittsburgh Steelers y de nuevo el resultado fue adverso 21-14 y las dudas regresaron en la organización, aunque había mucho camino por recorrer. E n la fecha 4, los Patriots apalearon 42-13 a Carolina Panthers y el buen momento se extendió a la Semana 5 cuando se enfrentaron a Buffalo Bills a quienes derrotaron 23-20.

De la Semana 4 a la 15, New England fue acumulando victorias de manera consecutiva. Los mencionados Panthers y Bills siguieron New Orleans Saints, Tennessee Titans, Cleveland Browns, Atlanta Falcons, Tampa Bay Buccaneers, New York Jets, Cincinnati Bengals y New York Giants. 10 triunfos de manera consecutiva que los catapultaron a la cima de la División Este de la Americana.

En la Semana 15, de nueva cuenta los Bills quienes cobraron venganza al derrotar 35-31 a los Patriotas. Posteriormente regresaron los triunfos ante Baltimore, NY Jets y Miami.

New England aseguró boleto a la postemporada, en la ronda de Wild Cards doblegaron 16-3 a Los Angeles Chargers, posteriormente vino Houston Texans a quienes superaron 28-16 y esta tarde en la Final de Conferencia superaron a Denver Broncos 10-7.

Gran parte del éxito de la mano del quarterback Drake Maye, quien en su segundo año está entre los candidatos a MVP de la NFL.