Patriots vs. Broncos ¡EN VIVO! Final de Conferencia Americana | NFL Playoffs
Los playoffs de la NFL definen a su primer equipo para el Super Bowl LX en Santa Clara.
Se define al primer equipo invitado al Super Bowl LX con la Final de la Conferencia Americana en los playoffs de la NFL, juego entre New England Patriots y los Denver Broncos.
Jarrett Stidham responde en Denver con pase de touchdown para irse al frente ante Patriots.
Patriots aprovecha el error de Jarrett Stidham y Drake Maye anota por tierra para el empate.
Denver Broncos deja ir puntos, falla el gol de campo Wil Lutz de 54 yardas.
Andy Borregales también falla el gol de campo para Patriots y se van al descanso con la pizarra empatada.
