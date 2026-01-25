    Denver Broncos

    Patriots vs. Broncos ¡EN VIVO! Final de Conferencia Americana | NFL Playoffs

    Los playoffs de la NFL definen a su primer equipo para el Super Bowl LX en Santa Clara.

    Por:
    Alonso Ramírez
    add
    Síguenos en Google
    Video Habrá nuevo estadio en la NFL y hay imágenes

    Se define al primer equipo invitado al Super Bowl LX con la Final de la Conferencia Americana en los playoffs de la NFL, juego entre New England Patriots y los Denver Broncos.

    Los Denver Broncos derrotaron a los Buffalo Bills para llegar a este juego.

    PUBLICIDAD

    Los New England Patriots vencieron a los Houston Texans para jugar esta final de conferencia.

    Más sobre NFL

    Horario y dónde ver el Broncos vs Patriots, Final de Conferencia Americana NFL
    1 mins

    Horario y dónde ver el Broncos vs Patriots, Final de Conferencia Americana NFL

    NFL
    Horario y dónde ver el Rams vs. Seattle, Final de la Conferencia Nacional NFL
    1 mins

    Horario y dónde ver el Rams vs. Seattle, Final de la Conferencia Nacional NFL

    NFL
    Los Angeles Rams derrotan a Chicago Bears en la ronda Divisional de playoffs
    2 mins

    Los Angeles Rams derrotan a Chicago Bears en la ronda Divisional de playoffs

    NFL
    Patriots derrota a los Texans en la ronda Divisional de los Playoffs de la NFL
    2 mins

    Patriots derrota a los Texans en la ronda Divisional de los Playoffs de la NFL

    NFL
    Bo Nix se fractura en el juego ante los Buffalo Bills y se pierde el juego de campeonato
    1 mins

    Bo Nix se fractura en el juego ante los Buffalo Bills y se pierde el juego de campeonato

    NFL
    Seattle Seahawks derrota a los San Francisco 49ers en la ronda Divisional de playoffs
    2 mins

    Seattle Seahawks derrota a los San Francisco 49ers en la ronda Divisional de playoffs

    NFL
    Denver derrota a Buffalo y avanza en los playoffs de la NFL
    2 mins

    Denver derrota a Buffalo y avanza en los playoffs de la NFL

    NFL
    Houston Texans avanza a la ronda Divisional tras vencer a los Pittsburgh Steelers
    1 mins

    Houston Texans avanza a la ronda Divisional tras vencer a los Pittsburgh Steelers

    NFL
    New England Patriots vence a Los Angeles Chargers de playoffs de la NFL
    1 mins

    New England Patriots vence a Los Angeles Chargers de playoffs de la NFL

    NFL
    San Francisco 49ers elimina a Philadelphia Eagles y jugará la ronda divisional
    2 mins

    San Francisco 49ers elimina a Philadelphia Eagles y jugará la ronda divisional

    NFL

    Jarrett Stidham responde en Denver con pase de touchdown para irse al frente ante Patriots.

    Video La inesperada indumentaria que alista Bad Bunny para el Super Bowl


    Patriots aprovecha el error de Jarrett Stidham y Drake Maye anota por tierra para el empate.

    Video Así puedes ver la Final de la Conferencia Nacional entre Rams y Seahawks


    Denver Broncos deja ir puntos, falla el gol de campo Wil Lutz de 54 yardas.

    Video Así puedes ver la Final de la Conferencia Americana entre Patriots y Broncos


    Andy Borregales también falla el gol de campo para Patriots y se van al descanso con la pizarra empatada.

    Video ¡Sorpresa! Revelan banda que acompañará a Bad Bunny en el Super Bowl
    Relacionados:
    Denver BroncosNew England Patriots