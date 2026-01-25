Super Bowl 2026: Así fue el camino de Seattle Seahawks a la Final de la NFL
El camino de Seattle Seahawks rumbo al Super Domingo del 8 de febrero no fue sencillo, en especial en la Final de Conferencia.
Finalmente, tras disputarse las Finales de Conferencia, el Super Bowl LX ya tiene contrincantes para el próximo 8 de febrero, New England Patriots por la Americana y Seattle Seahawks de lado de la Nacional, duelo que se dará por segunda ocasión en la historia.
Pero el camino de ambas escuadras rumbo al Super Domingo no fue sencillo, ambas escuadras tuvieron una temporada regular exitosa, pero con unos playoffs en el que muchas veces sufrieron de más para seguir adelante en sus aspiraciones por levantar el Vince Lombardi
EL CAMINO DE LOS SEATTLE SEAHAWKS AL SUPER TAZÓN
Los Seattle Seahawks, ubicados en la División Oeste de la Conferencia Nacional, terminaron la campaña regular con un saldo de 14 victorias y solamente tres derrotas, lo que les alcanzó no solamente para ser líderes de su división, sino de toda la conferencia, lo que les dio la ventaja de recibir todos los playoffs en casa.
Durante los juegos divisionales, los Seattle Seahawks se enfrentaron a unos San Francisco 49ers que llegaban en gran racha triunfadora, sin embargo, con cinco touchdown y dos goles de campo acabaron con sus aspiraciones al vapulearlos 41-6 y seguir avanzando.
Ya en la Final de la Conferencia Nacional, se enfrentaron a unos LA Rams que venían de dejar en el camino a los Chicago Bears, en un partido que se llevó a cabo en un Soldier Field con condiciones climáticas adversas debido a la presencia de nieve, por lo que debieron recurrir al tiempo extra para avanzar.
Y como era de esperarse, el duelo por el título de la Conferencia Nacional no fue sencillo, fue un duelo de volteretas en el que finalmente los Seattle Seahawks lograron imponerse solamente por cuatro puntos al derrotar a 31-27 a LA Rams.