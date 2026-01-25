NFL Super Bowl 2026: Así fue el camino de Seattle Seahawks a la Final de la NFL El camino de Seattle Seahawks rumbo al Super Domingo del 8 de febrero no fue sencillo, en especial en la Final de Conferencia.

Video ¡Definido el Super Bowl LX! ¡Seattle Seahawks vs. New England Patriots!

Pero el camino de ambas escuadras rumbo al Super Domingo no fue sencillo, ambas escuadras tuvieron una temporada regular exitosa, pero con unos playoffs en el que muchas veces sufrieron de más para seguir adelante en sus aspiraciones por levantar el Vince Lombardi

PUBLICIDAD

EL CAMINO DE LOS SEATTLE SEAHAWKS AL SUPER TAZÓN

Los Seattle Seahawks, ubicados en la División Oeste de la Conferencia Nacional, terminaron la campaña regular con un saldo de 14 victorias y solamente tres derrotas, lo que les alcanzó no solamente para ser líderes de su división, sino de toda la conferencia, lo que les dio la ventaja de recibir todos los playoffs en casa.

Durante los juegos divisionales, los Seattle Seahawks se enfrentaron a unos San Francisco 49ers que llegaban en gran racha triunfadora, sin embargo, con cinco touchdown y dos goles de campo acabaron con sus aspiraciones al vapulearlos 41-6 y seguir avanzando.

Ya en la Final de la Conferencia Nacional, se enfrentaron a unos LA Rams que venían de dejar en el camino a los Chicago Bears, en un partido que se llevó a cabo en un Soldier Field con condiciones climáticas adversas debido a la presencia de nieve, por lo que debieron recurrir al tiempo extra para avanzar.