NFL LA Rams vs. Seahawks ¡EN VIVO! Final Conferencia Nacional El último boleto disponible al Super Bowl LX en Santa Clara, se define entre Los Angeles y Seattle.

Por: Baudelio García Espinosa

Jaxon Smith-Njigba celebra con la afición. Imagen TUDN.

Se pone en marcha el segundo compromiso de la jornada dominical desde el Lumen Field, en Seattle. En temporada regular los equipos dividieron triunfos, al ser equipo de la División Oeste de la Nacional.

Matthew Stafford ante Sam Darnold en el duelo de quarterbacks para esta tarde en Seattle.

Hace unos momentos, New England Patriots obtuvo el primer boleto al Super Bowl LX al derrotar 10-7 a Denver Broncos.

Los Seahawks toman la delantera con un acarreo de dos yardas de Kenneth Walker III.

¡Rams se acerca con gol de campo de 44 yardas!

¡Segunda serie ofensiva de Seattle y termina en puntos!

¡Era castigo en contra de los Seahawks y los oficiales no lo vieron!

¡Magistral jugada de Sean McVay y los Rams se ponen al frente en la pizarra!

