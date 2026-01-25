    NFL

    LA Rams vs. Seahawks ¡EN VIVO! Final Conferencia Nacional

    El último boleto disponible al Super Bowl LX en Santa Clara, se define entre Los Angeles y Seattle.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    add
    Síguenos en Google
    Jaxon Smith-Njigba celebra con la afición.
    Jaxon Smith-Njigba celebra con la afición.
    Imagen TUDN.

    Se pone en marcha el segundo compromiso de la jornada dominical desde el Lumen Field, en Seattle. En temporada regular los equipos dividieron triunfos, al ser equipo de la División Oeste de la Nacional.

    PUBLICIDAD

    Matthew Stafford ante Sam Darnold en el duelo de quarterbacks para esta tarde en Seattle.

    Hace unos momentos, New England Patriots obtuvo el primer boleto al Super Bowl LX al derrotar 10-7 a Denver Broncos.

    Video Así puedes ver la Final de la Conferencia Americana entre Patriots y Broncos

    Más sobre NFL

    ¡Estalla el Lumen Field! Seattle consigue touchdown
    1:34

    ¡Estalla el Lumen Field! Seattle consigue touchdown

    NFL
    ¡Los Rams le dan la vuelta al marcador! TD de Kyren Williams
    1:31

    ¡Los Rams le dan la vuelta al marcador! TD de Kyren Williams

    NFL
    ¡Segundo gol de campo de Harrison Mevis! Rams se acerca
    0:58

    ¡Segundo gol de campo de Harrison Mevis! Rams se acerca

    NFL
    ¡Seattle aumenta su ventaja con gol de campo!
    0:45

    ¡Seattle aumenta su ventaja con gol de campo!

    NFL
    ¡Rams responde con gol de campo! Harrison Mavis lo conecta
    0:44

    ¡Rams responde con gol de campo! Harrison Mavis lo conecta

    NFL
    ¡Seattle pega primero! Kenneth Walker III por la vía terrestre
    1:11

    ¡Seattle pega primero! Kenneth Walker III por la vía terrestre

    NFL
    ¡Imposible! Le bloquean el gol de campo a Wil Lutz
    1:23

    ¡Imposible! Le bloquean el gol de campo a Wil Lutz

    NFL
    ¡Se le escapan tres puntos a los Patriots por la dura nevada!
    1:18

    ¡Se le escapan tres puntos a los Patriots por la dura nevada!

    NFL
    ¡Patriots toma la ventaja con el gol de campo de Borregales!
    1:18

    ¡Patriots toma la ventaja con el gol de campo de Borregales!

    NFL
    ¡Andy Borregales también falla el gol de campo para Patriots!
    1:21

    ¡Andy Borregales también falla el gol de campo para Patriots!

    NFL

    Los Seahawks toman la delantera con un acarreo de dos yardas de Kenneth Walker III.

    Video Habrá nuevo estadio en la NFL y hay imágenes

    ¡Rams se acerca con gol de campo de 44 yardas!

    Video ¡Así quedaron los Playoffs de la NFL!

    ¡Segunda serie ofensiva de Seattle y termina en puntos!

    Video ¡Última Hora! Escándalo en los New England Patriots de la NFL


    ¡Era castigo en contra de los Seahawks y los oficiales no lo vieron!

    Video NFL vive semana clave: así luce el panorama previo a los playoffs


    ¡Magistral jugada de Sean McVay y los Rams se ponen al frente en la pizarra!

    Video ¡Santa llega para los Dallas Cowboys!

    ¡Seattle se va al descanso con la ventaja! TD de Smith-Njigba!

    Relacionados:
    NFLLos Angeles RamsSeattle Seahawks