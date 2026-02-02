NFL La NFL anuncia partidos de temporada regular en México a partir de 2026 La NFL llega a un acuerdo para que se disputen partidos de temporada regular por los próximos tres años en el Estadio Banorte.

Video Oficial: La NFL vuelve a México con un partido a partir de 2026

A través de un comunicado, la NFL anunció el regreso de partidos de temporada regular a territorio mexicano, en específico a la Ciudad de México, al menos por los siguientes tres años a partir de este 2026.

"Estamos felices de traer de vuelta los partidos de temporada regular de la NFL a la Ciudad de México a partir de 2026, reafirmando nuestra profunda y duradera conexión con los aficionados de todo el país”, declaró Arturo Olivé, Director General de NFL México.

Dichos encuentros se disputarán nuevamente en el Estadio Banorte, se informó en el comunicado.

" El Estadio Banorte ha sido sede de momentos increíblemente memorables en nuestra historia internacional, y regresar a este recinto subraya nuestro compromiso con el crecimiento del deporte a todos los niveles en nuestro país".

Aunado a eso, la NFL, encabezada por el Comisionado Roger Goodell, también anunció la renovación de derechos de transmisión a TelevisaUnivision.

"También nos complace extender y ampliar nuestra alianza de transmisión con TelevisaUnivision, lo que garantiza que los aficionados en todo México podrán tener un mayor acceso a la programación de la NFL por Canal 5 y Canal NU9VE. Es un momento emocionante para la NFL en México y esperamos seguir aprovechando este impulso en los próximos años".