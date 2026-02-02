Super Bowl Los uniformes que usarán Seahawks y Patriots para el Super Bowl LX Como en su primer enfrentamiento en el Super Bowl XLIX, serán los mismos colores con un detalle.

Video ¿De qué color serán los jerseys de Seahawks y Patriots para Super Bowl LX?

New England Patriots y Seattle Seahawks jugarán el Super Bowl LX este 8 de febrero en el Levi's Stadium y el misterio de los uniformes ha usar se ha descubierto.

Patriots, al ser campeón de la Conferencia Americana, fungirá como local y decidió el color del jersey a usar en el Super Tazón en Santa Clara, aunque en esta ocasión lo hará con un detalle especial.

PUBLICIDAD

Seahawks, como campeón de la Conferencia Nacional, esperó la decisión de New England para saber el uniforme a usar en el Super Bowl. Esto ante la decisión de la NFL hace años que en años par, el la AFC jugara como local.

Los comandados por Drake Maye han decidido jugar con un uniforme completamente en blanco, como el que usó en cinco ocasiones en la presente temporada y en todos esos partidos, ganó.

Por tanto, Seattle jugará con su jersey de local, acompañado de pantalones azules, como ha sido característico durante los NFL Playoffs 2025.

¿Cuántas Super Bowls han ganado los Patriots con jersey blanco?



Los Patriots han ganado cuatro Super Bowls a lo largo de su historia en los cuales han usado el jersey blanco y en dos ocasiones perdieron. El resto de los anillos de campeón los han obtenido con su tradicional jersey azul de la actualidad.

Super Bowl XXXVI

Patriots 20-17 Rams, jugaron de azul



Super Bowl XXXVIII, 2004

Patriots 32-29 Panthers, jugaron de azul



Super Bowl XXXIX, 2005

Eagles 21-24 Patriots, jugaron de blanco



Super Bowl XLIX, 2015

Seahawks 24-28 Patriots, jugaron de blanco



Super Bowl LI, 2017

Falcons 28-34 Patriots, jugaron de blanco



Super Bowl LIII, 2018

PUBLICIDAD

Rams 3-12 Patriots, jugaron de blanco. Su récord en el Super Bowl es 0-1 con camisetas rojas y pantalones blancos; 0-1 con camisetas blancas y pantalones plateados; 2-2 con camisetas azules y pantalones plateados; y 4-1 con camisetas blancas y pantalones azules.

Jersey blanco inquebrantable para ganar el Super Bowl



La estadística histórica es avasalladora, pues de 59 Super Bowls disputados, en 37 ocasiones ha ganado el equipo que juega con camisetas blancas, por solo 22 triunfos para los que juegan con su jersey de local en la mayoría de los casos, a excepción de Dallas Cowboys.