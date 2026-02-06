Super Bowl No será el primer Super Bowl de Drake Maye: La curiosa historia. Regresa a San Francisco, ahora como mariscal de campo, para protagonizar una historia digna de película en el Super Bowl.





Video La marca que Drake Maye busca imponer en el Super Bowl LX

Drake Maye jugará su primer Super Bowl en la NFL, pero curiosamente no será la primera vez que pise el escenario más grande del futbol americano.

El actual quarterback de los New England Patriots estuvo presente en el Super Bowl 50, celebrado en San Francisco, aunque en aquel entonces lo hizo como aficionado de los Carolina Panthers.

Hace una década, Maye vivió desde las gradas la derrota de los Panthers ante los Denver Broncos, en lo que fue el último partido como profesional de Peyton Manning. Una experiencia que, con el paso del tiempo, se convertiría en un recuerdo imborrable para el ahora mariscal de campo.

“ Fue desgarrador porque perdieron (los Panthers), pero fue una gran experiencia para un chico de mi edad que ama el futbol americano y a los quarterbacks. Ver el último partido de Peyton Manning fue algo especial”, recordó Drake Maye.

Hoy, el destino le da una nueva oportunidad en el mismo estadio, pero con un rol completamente distinto: liderar a los Patriots en el Super Bowl. Para Maye, regresar a San Francisco representa cerrar un círculo perfecto en su joven carrera.

“ Es bonito completar el círculo y estar de regreso aquí 10 años después. Es un momento especial para todo el equipo”, aseguró el quarterback, quien buscará escribir su propia historia en el partido más importante de la NFL.