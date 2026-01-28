New England Patriots La marca que Drake Maye busca imponer en el Super Bowl LX A sus 23 años, el quarterback de New England Patriots podría establecer este récord en el Súper Tazón LX ante Seattle Seahawks.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Drake Maye, QB de Patriots. Imagen New England Patriots en X.

La historia del quarterback de New England Patriots, Drake Maye, en la NFL es relativamente corta, porque apenas juega su segunda temporada en la Liga. Su etapa universitaria la cursó en North Carolina, famosa por su basquetbol, no tanto por su futbol americano. Para mejor ejemplo de esta institución, Michael Jordan.

PUBLICIDAD

Maye llegó a los Patriotas vía draft en el 2024, como tercera selección global de primera ronda. Firmó contrato de novato por cuatro temporadas a cambio de 36,64 millones de dólares, con un bono de 23,47 millones.

En su primer año jugó en 13 partidos en la ofensiva de New England donde acumuló 2,276 yardas, con 15 touchdowns y 10 intercepciones. Debutó en la Semana 3 del 2024 ante los Jets y perdió 24-3. Tres semanas después asumió la titularidad ante Houston Texas y también cargó con la derrota del equipo.

El primer triunfo de Drake Maye en la NFL fue en la Semana 8 ante New York Jets a quienes superó 25-22. En el 2024 acumuló tres victorias, por siete descalabros.

En el 2025 su historia dio un giro, al convertirse en pieza clave en el ataque de los Patriots guiado por su nuevo coach Mike Vrabel con 14 triunfos, por tres derrotas. 4,394 yardas, 31 touchdowns y ocho intercepciones.

A sus 23 años y 162 días si gana el Super Bowl LX ante Seattle Seahawks se convertirá en el quarterback más joven en la historia del NFL, superando a la leyenda Dan Marino quien tuvo la oportunidad de establecer esta marca (con 23 años y 127 días) pero perdió en el Super Bowl XIX ante la leyenda de Joe Montana y los 49ers de San Francisco.

Otros de los quarterbacks más jóvenes que han llegado al ‘Superdomingo':

Ben Roethlisberger, 23 años y 11 meses

Super Bowl XL Pittsburgh Steelers derrotó 21-10 a Seattle Seahawks.



Patrick Mahomes, 24 años y cuatro meses

Super Bowl LIV Kansas City Chiefs superó 31-20 a San Francisco 49ers.



Tom Brady, 24 años y cinco meses