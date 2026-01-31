NFL New England Patriots, la dinastía que regresa a un Super Bowl de la NFL Siete años después de su última aparición, los Patriots vuelven al Super Bowl.

Video ¿De qué color serán los jerseys de Seahawks y Patriots para Super Bowl LX?

Las calles de Nueva Inglaterra ya lo reflejan: jerseys de leyendas del equipo como Tom Brady, Randy Moss o Julian Edelman reaparecen entre los aficionados, ilusionados con un conjunto que supo reconstruirse en tiempo récord.

PUBLICIDAD

Tras un par de campañas oscuras con marca de 4-13 y cambios drásticos en el banquillo, la directiva apostó por un viejo conocido: Mike Vrabel, exjugador y discípulo de Bill Belichick.

El impacto fue inmediato. New England dominó el Este de la AFC, alcanzó la Final de Conferencia y selló su boleto al Super Bowl tras vencer 10-7 a los Denver Broncos bajo una tormenta de nieve en el Empower Field at Mile High.

La jugada clave llegó con una intercepción de Christian González, esquinero de raíces colombianas, en los minutos finales, apagando el último intento de Denver.

Será la duodécima aparición de los Patriots en un Super Bowl y la primera sin Tom Brady. Ahora, la esperanza recae en Drake Maye, un joven mariscal que aspira al MVP y que sueña con heredar la mística del legendario ‘12’. El octavo anillo aparece en el horizonte. En Foxborough, la grandeza nunca se fue del todo.

LA HISTORIA DE LOS PATS EN EL SUPER BOWL

Los New England Patriots son la franquicia más exitosa en la historia del Super Bowl. Han disputado un récord de 12 finales y están empatados como el equipo con más títulos, con seis campeonatos. Sus primeras dos apariciones terminaron en derrota, ante los Bears en el Super Bowl XX y frente a los Packers en el Super Bowl XXXI, pero ese inicio marcaría el contraste con una era dorada que transformó a la franquicia en una potencia histórica de la NFL.

Con Brady como quarterback, Bill Belichick al mando y una defensa dominante, New England conquistó su primer título en el Super Bowl XXXVI ante los Rams y sumó dos más en las siguientes tres temporadas. Entre sus momentos más memorables destaca la remontada histórica del Super Bowl LI, cuando regresaron de un 28-3 para vencer a Atlanta en tiempo extra.