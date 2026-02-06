Super Bowl Sam Darnold busca unirse a Tom Brady en un club muy exclusivo del Super Bowl Solo unos cuantos quarterbacks han logrado jugar el partido por el ttorgeo Vince Lombardi en su primera temporada con una nueva franquicia.

Video ¿Se unirá a Tom Brady? Sam Darnold busca entrar a este exclusivo club del Super Bowl



Llegar al Super Bowl ya es una hazaña mayúscula para cualquier quarterback, pero hacerlo en tu primer año con un nuevo equipo es una proeza reservada para muy pocos. En la antesala del Super Bowl 2026, Sam Darnold se encuentra a las puertas de igualar una estadística histórica que tiene como principal referente a Tom Brady.

PUBLICIDAD

A lo largo de la era moderna de la NFL, solo un grupo selecto de pasadores ha logrado llevar a su nueva franquicia hasta el partido más importante del futbol americano en su temporada debut.

Tom Brady lo consiguió con los Buccaneers en 2020, coronando el año con un título que reforzó aún más su legado como el mejor de todos los tiempos.

Ahora, Darnold busca seguir esos pasos. Tras un año de adaptación acelerada y actuaciones clave en momentos determinantes, el mariscal ha sido pieza fundamental en el inesperado protagonismo de los Seattle Seahawks, demostrando liderazgo y madurez dentro del emparrillado.

Otros nombres como Peyton Manning, Kurt Warner o Matthew Stafford también figuran en esta exclusiva lista, lo que dimensiona la magnitud del reto que enfrenta Darnold. De lograrlo, no solo escribiría su nombre junto al de leyendas, sino que cambiaría por completo la narrativa de su carrera en la NFL.