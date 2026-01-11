    NFL Playoffs

    Josh Allen comanda épica remontada de Bills ante Jaguars en Playoffs

    La Ronda de Comodines sigue ofreciendo grandes partidos reñidos en los NFL Playoffs 2026.

    Por:Antonio Quiroga
    Video NFL vive semana clave: así luce el panorama previo a los playoffs

    Buffalo Bills avanzó a la Ronda Divisional al derrotar 27-24 a Jacksonville Jaguares en la Ronda de Comodines en los NFL Playoffs 2026.

    Otro cardíaco partido el que se vivió este domingo y que tampoco decepcionó por lo mostrado por ambos equipos. Buffalo rompió sequía de más de 30 años sin ganar de visitante en postemporada.

    El duelo de quarterbacks entre Josh Allen, Bills, contra Trevor Lawrence, Jaguars, no defraudó al tener a dos mariscales de campo protagonistas en todo momento y hasta el último suspiro.

    El partido ofreció volteretas a cada momento, pero Parker Washington y Travis Etienne parecían darle a Jacksonville el pase a la siguiente ronda en los instantes finales, sin esperar el regreso inesperado.

    Josh Allen, con 273 yardas por aire y un touchdown, se lució por la vía terrestre con dos anotaciones, la última en los instantes finales del partido gracias al gran apoyo de su línea ofensiva.

    Ahora, Buffalo espera resultados para saber si enfrentará a Denver o a New England en la Ronda Divisional, todo depende del resultado de Chargers vs. Patriots en la noche.

