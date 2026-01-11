    Philadelphia Eagles

    Segundo juego de la ronda de comodines (Wild Card) del domingo en los playoffs de la temporada 2025-26 de la NFL en donde se enfrentaron los San Francisco 49ers y los Philadelphia Eagles.

    En un juego cardíaco y definido en el último minuto, San Francisco eliminó a Philadelphia, actuales campeones de la NFL, con esto, los 49ers siguen en el camino para llegar al Super Bowl LX que se jugará en su casa, pero antes tendrán que superar a Seattle Seahawks en la ronda divisional.

    Los Niners se fueron al frente rápidamente con la conexión entre Brock Purdy y Demarcus Robinson que en dos jugadas lograron la anotación.

    De forma inmediata, Jalen Hurts y Philadelphia llegaron a la zona roja y en un engaño de carrera directa, recibió el ovoide Dallas Goedert y este anotó, pero Jake Elliott falló el punto extra.

    Ya en el segundo cuarto, Eagles se comió el reloj de juego y logró anotar ahora con pase de Jalen Hurts a Dallas Goedert y aunque hubo un titubeo por parte de los oficiales por un castigo, al final dieron la anotación.

    Antes de finalizar la primera mitad llegó una mala noticia para los San Francisco 49ers, su ala cerrada, George Kittle tuvo que dejar el juego por una terrible lesión en el tendón de Aquiles.

    En el inicio del último cuarto, los Niners sacaron una jugada de fantasía para darle la vuelta al marcador, Brock Purdy recibió el centro, le dio el balón en corto a Skyy Moore, este le dio el lateral a Jauan Jennings que lanzó el pase largo para Christian McCaffrey quien anotó.

    Con el partido llegando a su final, Brock Purdy logró otro pase de anotación al encontrar a Christian McCaffrey en las diagonales para despegarse a cuarto puntos, ya que Eddy Piñeiro falló el punto extra.

    En la última ofensiva de Eagles, Jalen Hurts no pudo completar las jugadas para intentar darle la vuelta al marcador y el juego terminó con Brock Purdy hincándose un par de veces.

