La temporada 2025-26 de la NFL entró en su etapa de playoffs y tras la Semana 18 de la fase regular varios entrenadores quedaron fuera de sus respectivos equipos.

Cleveland Browns, Las Vegas Raiders, Arizona Cardinals y Atlanta Falcons les dieron las gracias a sus entrenadores en jefe de forma inmediata luego de terminar sus juegos en el llamado Black Monday.

Este martes, la escuadra de los Baltimore Ravens hizo lo propio y destituyó de su cargo a John Harbaugh, quien estuvo al frente del equipo por 18 temporadas.

Los Ravens terminaron con marca de 8 ganados y 9 perdidos, quedando fuera de playoffs, lo doloroso es que perdieron el último juego ante Pittsburgh Steelers de forma dramática, un gol de campo que falló Tyler Loop los eliminó de la postemporada.

A lo largo de su gestión con Baltimore, John Harbaugh logró ganar el Super Bowl XLVII (edición 47), donde los Ravens derrotaron a los San Francisco 49ers en el Superdome de New Orleans por marcador de 34-31.

Además, llegó a la final de la Conferencia Americana en tres ocasiones más. Esta temporada fue la sexta que no pudo llevar a la postemporada al equipo de los Cuervos.