    NFL

    NFL Black Monday 2026: Browns, Raiders y Cardinals echan a sus entrenadores

    La primera ‘víctima’ fue el entrenador en jefe de los Falcons, Raheem Morris, quien fue despedido de Atlanta.

    Por:Jaime Bernal
    Video ¡Así quedaron los Playoffs de la NFL!

    La temporada regular de la NFL bajó el telón y, como dicta la tradición, el Black Monday inició la reconfiguración rumbo a 2026. El domingo y el lunes negros dejaron despidos que marcarán el futuro de franquicias.

    Atlanta abrió la list el domingo en la noche. Los Falcons despidieron al entrenador en jefe Raheem Morris y al gerente general Terry Fontenot tras terminar con marca de 8-9. La organización analiza el posible regreso de Matt Ryan en un rol directivo.

    Este lunes, Cleveland tomó decisión clave al cesar a Kevin Stefanski. Bajo su gestión, los Browns acumularon cuatro temporadas perdedoras en seis años y volverán a elegir en la parte alta del draft. El movimiento por Deshaun Watson en 2022 simbolizó una etapa fallida.

    Horas después, los Raiders sorprendieron al cortar a Pete Carroll tras una sola temporada. El veterano campeón del Super Bowl no logró aportar la estabilidad esperada.

    Arizona se sumó al 'Black Monday' al despedir a Jonathan Gannon luego de tres campañas consecutivas con récord negativo. Durante la temporada, Brian Callahan (Titans) y Brian Daboll (Giants) habían perdido su puesto.

    En contraste, Indianapolis mantendrá a Shane Steichen y Chris Ballard, mientras Cincinnati confirmó la continuidad de Zac Taylor y Duke Tobin.

