NFL ¡Se define la postemporada en el futbol americano de la NFL! Pittsburgh se queda con el último boleto a los playoffs al derrotar 26-24 a Baltimore y así se jugarán el Wild Card Weekend



Denver y Seattle, sembrados número 1. Imagen Instagram de Broncos y Seahawks.

En la Conferencia Nacional la situación rumbo a la postemporada se definió con los encuentros de la tarde. Seattle Seahawks (14-3) confirmó ser el mejor equipo del sector, por lo que descansará la próxima semana, al ser el sembrado número uno.

Green Bay (9-7-1) visitará Chicago (11-6) para medirse a los Osos, en lo que será el tercer partido (dividieron triunfos) entre ambos equipos. Al ser escuadras de la misma División, se conocen muy bien. El partido se juega el sábado 10 de enero a las 19:00 horas del Centro de México, 20:00 ET.

El actual campeón de la NFL, Philadelphia (11-6) recibirá la visita de San Francisco (12-5), que terminó la temporada con muchas dudas, tras la derrota ante Seattle. Eagles sentó a varios de sus titulares frente a Washington. Los 49ers podrían resentir la ausencia de jugadores claves que han perdido a lo largo de la temporada. El compromiso será el domingo 11 de enero a las 15:30 hora del Centro de México, 16:30 ET.

En lo que podría ser el partido más disparejo de la Conferencia, Los Angeles Rams (12-5) visitan a Carolina Panthers (8-9), quienes, a pesar de la derrota ante Tampa Bay, tras el triunfo de Atlanta sobre New Orleans. El ataque de los Rams deberá ser factor para salir con la victoria ante Panthers. El duelo se llevará a cabo el sábado 10 de enero a las 15:30 hora del Centro de México, 16:30 ET.

Todos en contra de los Broncos

En la Conferencia Americana, Denver Broncos (14-3) terminaron con la mejor marca y descansará la próxima semana, además recibirá toda la postemporada en casa. New England Patriots (14-3) recibirá a Los Angeles Chargers (11-6) que en su último partido descansó a varios titulares destacando el quarterback Justin Herbert. Domingo 11 de enero a las 19:00 hora del Centro de México, 20:00 ET.

Jacksonville Jaguars (13-4) recibe a Buffalo Bills (12-5), en uno de los compromisos más parejos en los Juegos de Comodines, sin un claro favorito, aunque los Jaguares con ocho triunfos consecutivos llegan en mejor momento. El kickoff es el domingo 11 de enero a las 12:00 PM en el Centro de México, 13:00 ET.