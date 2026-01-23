Bad Bunny usará vestido en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026
Los rumores han provocado todo tipo de reacciones en redes sociales.
A dos semanas del Super Bowl LX de la NFL comienzan a circular más rumores de los detalles del espectáculo de medio tiempo a manos del cantante puertorriqueño Bad Bunny.
De acuerdo con varios reportes de medios en Estados Unidos, Bad Bunny tiene planeado plantearse en el escenario del Levi's Stadium de Santa Clara, California usando un vestido como gesto subversivo más allá de tratarse de una simple decisión de guardarropa.
La indumentaria del cantante boricua, según señalan los reportes, continuaría su historial de romper estereotipos en la industria y mandar un mensaje de apoyo a las minorías en un contexto social y político tenso en los Estados Unidos.
Hasta el momento, la NFL ni Bad Bunny han confirmado o descartado el rumor. Lo que sí es una verdad es que hace algunos días Apple Music compartió un breve video del boricua bailando al son de su más reciente éxito 'Baile inolvidable' con el mensaje, "Nos preparamos para hacer historia".
La decisión por parte de la NFL de elegir a Bad Bunny como el artista principal de uno de los espectáculos deportivos más vistos del mundo no dejó a nadie indiferente en su momento a tal punto de que la administración encabezada por Donald Trump amenazó con realizar redadas en las inmediaciones del estadio y reclamó su decisión a la liga.